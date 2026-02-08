Trump dice que Xi Jinping visitará la Casa Blanca “hacia finales de año”

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó en una entrevista emitida el domingo que recibirá a su homólogo chino, Xi Jinping, en la Casa Blanca hacia “finales de año”.

“Él va a venir a la Casa Blanca, sí, hacia finales de año”, dijo Trump en una entrevista grabada el miércoles con la cadena NBC y emitida íntegramente el domingo.

“Estos son los dos países más poderosos del mundo y tenemos una relación muy buena”, añadió el mandatario republicano, quien reafirmó que viajará a China en abril.