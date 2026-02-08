Mundo
08 de febrero de 2026 - 20:09

Trump dice que Xi Jinping visitará la Casa Blanca “hacia finales de año”

(ARCHIVOS) El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (izq.), estrecha la mano de su homólogo chino, Xi Jinping, al salir de la Base Aérea de Gimhae, ubicada junto al Aeropuerto Internacional de Gimhae en Busan, el 30 de octubre de 2025.
(ARCHIVOS) El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (izq.), estrecha la mano de su homólogo chino, Xi Jinping, al salir de la Base Aérea de Gimhae, ubicada junto al Aeropuerto Internacional de Gimhae en Busan, el 30 de octubre de 2025.140001+0000 ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Washington y Pekín preparan un encuentro de alto nivel para finales de año. Tras calificar el vínculo actual como “muy bueno”, Donald Trump anunció la visita oficial de Xi Jinping a la Casa Blanca, reforzando una agenda internacional que incluye un viaje presidencial previo a China en las próximas semanas.

Por ABC Color

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó en una entrevista emitida el domingo que recibirá a su homólogo chino, Xi Jinping, en la Casa Blanca hacia “finales de año”.

Él va a venir a la Casa Blanca, sí, hacia finales de año”, dijo Trump en una entrevista grabada el miércoles con la cadena NBC y emitida íntegramente el domingo.

Lea más: Trump lanza sitio web con su nombre para comprar medicamentos más baratos en EE.UU.

Estos son los dos países más poderosos del mundo y tenemos una relación muy buena”, añadió el mandatario republicano, quien reafirmó que viajará a China en abril.