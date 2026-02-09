Documental de Javier Corcuera sobre masacre en Perú gana premio a mejor película de 2025

'Uyariy' (escuchar, en quechua) se convirtió, de esa manera, en el primer documental que recibe el máximo galardón que otorga la Asociación Peruana de Prensa Cinematográfica (Apreci) desde hace 17 años, confirmó el organismo a EFE.

Destacó su "registro valiente, arriesgado e íntimo de los horrores de la discriminación y la violencia", al abordar la muerte de 19 civiles y los más de 100 heridos que dejaron las protestas antigubernamentales de 2023 en la región sureña de Puno, fronteriza con Bolivia.

El pasado 8 de enero se cumplieron tres años de esa protesta contra el Gobierno de Dina Boluarte (2022-2025) desarrollada en la ciudad de Juliaca, que fue reprimida duramente por la Policía Nacional.

La Apreci agregó que la película de Corcuera padeció "un estreno comercial limitado, sin promoción y en condiciones restrictivas", algo que también denunció el director, pero "la respuesta del público, la crítica y las redes sociales" permitió que pasara de 4 a 116 horarios en 14 ciudades del país en solo una semana y hasta el momento se mantiene en cartelera.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Anunció, además, que 'Uyariy' tendrá su estreno internacional en marzo próximo en el Festival de Málaga y luego se exhibirá en salas comerciales de España.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En un mensaje en video enviado a la Apreci, Corcuera dijo que este es "un reconocimiento también a todo el cine documental que se está produciendo en Perú".

"Es un cine de gran calidad, que da la vuelta al mundo y que tenemos que conseguir que también podamos ver con normalidad en Perú", dijo.

El director dedicó la distinción "a los familiares de las víctimas y a los heridos, a los sobrevivientes, que luchan día a día por justicia y por reparación, y luchan también porque todas y todos vivamos en un país mejor".

Durante la decimoséptima edición de los premios Apreci también se otorgó el galardón a la mejor película documental a 'Vino la noche', de Paolo Tizón; y Juan Daniel Fernández Molero recibió el premio a mejor dirección por 'Punku'.

El premio a mejor actor protagonista fue entregado a Guido Calderón por 'Nanito', mientras que Julia Thays fue reconocida como mejor actriz protagonista por '1982'.

Además, Fernando Bacilio obtuvo el premio a mejor actor de reparto por 'A media calle', y el premio a mejor actriz de reparto fue para Tania del Pilar por 'Intercontinental', cuyo director, Salomón Pérez, recibió el premio a mejor guion.

El galardón a mejor película de cortometraje fue para 'Cuando el cielo vuelva a ser azul', de Omar Lucas; mientras que el premio a mejor película internacional fue para la brasileña 'El agente secreto', de Kleber Mendonça Filho.

La Apreci también otorgó su premio emérito 'Armando Robles Godoy' al actor Carlos Gassols, de 96 años, en reconocimiento a su trayectoria y contribución al cine peruano.