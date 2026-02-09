Irán sugiere que podría “diluir” uranio enriquecido bajo una condición

“En respuesta a una pregunta sobre la posibilidad de diluir el uranio enriquecido al 60% (...), Mohammad Eslami señaló que ello dependería del levantamiento de todas las sanciones a cambio”, informó la agencia oficial de noticias Irna, citando a Eslami, pero sin precisar si se refería a la totalidad de las sanciones contra Irán o únicamente a las impuestas por Estados Unidos.

Antes de los ataques israelíes y estadounidenses contra sus instalaciones nucleares en junio de 2025, Irán enriquecía uranio al 60%, muy por encima del límite del 3,67% establecido en el acuerdo nuclear de 2015, hoy caducado, firmado con las grandes potencias.

Diluir el uranio permite reducir ese porcentaje.

“Desconfiaza” hacia EE.UU.

Por su parte el ministro de Exteriores, Abás Araqchi, reiteró hoy la “desconfianza” hacia Estados Unidos.

“Buscamos negociaciones serias para alcanzar un resultado (...) lamentablemente persiste una profunda desconfianza debido al comportamiento de Estados Unidos en los últimos años”, afirmó durante un encuentro diplomático.