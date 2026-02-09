Mundo
09 de febrero de 2026 - 10:30

Japón vuelve a reiniciar la planta nuclear más grande del mundo

La compañía eléctrica japonesa TEPCO (Tokyo Electric Power Company) volvió a reactivar este lunes la planta nuclear de Kashiwazaki-Kariwa (KK), la mayor del mundo por capacidad y clausurada en 2011 tras el accidente en Fukushima, un reinicio que fue suspendido el pasado enero después de que saltara una alarma. La empresa planea aumentar gradualmente la cantidad de energía generada en Kashiwazaki-Kariwa hasta retomar las operaciones comerciales a partir del 18 de marzo. En la imagen de archivo, los edificios con los reactores unidad 1 y 2.
La compañía eléctrica japonesa TEPCO (Tokyo Electric Power Company) volvió a reactivar este lunes la planta nuclear de Kashiwazaki-Kariwa (KK), la mayor del mundo por capacidad y clausurada en 2011 tras el accidente en Fukushima, un reinicio que fue suspendido el pasado enero después de que saltara una alarma. La empresa planea aumentar gradualmente la cantidad de energía generada en Kashiwazaki-Kariwa hasta retomar las operaciones comerciales a partir del 18 de marzo. En la imagen de archivo, los edificios con los reactores unidad 1 y 2.KIMIMASA MAYAMA

TOKIO. Japón volvió a encender hoy la planta nuclear más grande del mundo, luego de que un intento previo fue suspendido por un pequeño desperfecto, anunció su operador.

Por AFP

La planta de Kashiwazaki-Kariwa en la región de Niigata reanudó operaciones, indicó en un comunicado la empresa Tokyo Electric Power Company (TEPCO).

Un desperfecto con una alarma en enero obligó a suspender su primer reinicio desde el desastre con la planta de Fukushima, en 2011.

La instalación ha estado inactiva desde entonces, cuando Japón desconectó todos sus generadores nucleares luego de que un potente terromoto y un tsunami dañaron tres reactores de Fukushima.

Japón volvió a activar su energía atómica para reducir su dependencia de los combustibles fósiles, alcanzar la neutralidad de carbono y suplir su creciente demanda energética debido a la inteligencia artificial.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La primera ministra conservadora, Sanae Takaichi, quien el domingo alcanzó una contundente victoria electoral, ha defendido la energía nuclear para impulsar la economía del gigante asiático.