La protesta contra la visita de Herzog a Australia deja 27 detenidos en Sídney

La concentración reunió a miles de personas, con estimaciones de la organización de entre 10.000 y 30.000 asistentes en torno al Ayuntamiento de Sídney (Town Hall).

Tras los discursos, parte de la multitud se desplazó a la calle cercana George Street con intención de marchar, en un contexto de restricciones al movimiento de manifestantes debido a la visita oficial, que ha otorgado también mayores poderes a las autoridades.

En su comunicado, la Policía indicó que los asistentes recibieron "una serie de órdenes" para dispersarse conforme a la Declaración de Restricción de Asambleas Públicas y a la Ley de Grandes Eventos.

"Cuando los participantes no cumplieron, los agentes procedieron a dispersar a la multitud", señaló el texto, que añadió que la intervención incluyó a personas que habían detenido su marcha y bloqueaban el paso peatonal.

De acuerdo con la misma fuente, durante la actuación se produjeron varios forcejeos" y fueron arrestadas 27 personas, incluidas 10 por presunta agresión a agentes. Los servicios de emergencia atendieron a varios manifestantes después de que la Policía utilizara espray pimienta, sin que se hayan reportado heridas de gravedad.

Los incidentes se produjeron mientras Herzog participaba en un acto en el Centro Internacional de Convenciones de Sídney, vinculado a homenajes por el atentado ocurrido en diciembre en la playa de Bondi, el más mortífero de carácter religioso en Australia, con 16 víctimas, incluido uno de los dos atacantes.

Por motivos de seguridad, las autoridades pidieron a los asistentes que permanecieran en el interior del recinto hasta que la zona quedara despejada.

Las protestas de este lunes se suman a movilizaciones previas contra la visita del mandatario israelí, al que grupos propalestinos acusan de crímenes en Gaza y critican al Gobierno australiano por haber cursado la invitación oficial.

También se registraron concentraciones multitudinarias en otras ciudades del país, en una jornada de protestas coordinadas a nivel nacional.

Una segunda manifestación, convocada contra la "brutalidad" policial, tendrá lugar este martes en Sídney, según anunció el Grupo de Acción Palestina de Australia, que exige la retirada de todos los cargos contra los manifestantes.

Mientras tanto, Herzog continúa hoy su visita oficial, que se prolongará hasta el jueves, con encuentros previstos con la comunidad judía y con los principales responsables políticos del país, incluido el primer ministro australiano, Anthony Albanese.