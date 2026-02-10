China califica de injerencias externas las críticas por la condena al editor Jimmy Lai

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino Lin Jian acusó hoy en una rueda de prensa a "determinados países e instituciones" de aprovechar casos judiciales de Hong Kong para "difamar maliciosamente" la ciudad, desacreditar su sistema legal e interferir en los asuntos internos de China.

"Hong Kong se rige por el Estado de derecho y este no debe ser puesto en cuestión. Ningún país extranjero tiene derecho a hacer comentarios irresponsables", afirmó el portavoz, quien instó a los gobiernos implicados a respetar la soberanía china, cumplir el derecho internacional y cesar cualquier forma de injerencia.

Las declaraciones se producen un día después de que un tribunal hongkonés condenara a Lai, de 78 años, a 20 años de prisión por conspiración con fuerzas extranjeras y difusión de publicaciones consideradas sediciosas, una sentencia que ha provocado llamamientos a su liberación por parte de gobiernos occidentales, la Unión Europea y organizaciones de derechos humanos.

En respuesta a esas críticas, Pekín insiste en que los órganos judiciales de Hong Kong actúan con independencia y conforme a la ley, en el marco de la Ley de Seguridad Nacional impuesta en 2020 tras las protestas masivas de 2019.

Este mismo martes, el Gobierno chino reforzó esa posición con la publicación de un libro blanco en el que defiende la legislación de seguridad y rechaza las acusaciones de deterioro de las libertades en la excolonia británica.

China sostiene que la aplicación de la ley ha permitido restaurar la estabilidad en Hong Kong y subraya que la seguridad nacional y los derechos y libertades "no son incompatibles", una formulación que ha sido cuestionada por la ONU y por diversas oenegés internacionales.