El Salvador librará "guerra sin cuartel" contra bandas de contrabando, advierte Gobierno

"A partir de ahora, arranca una guerra sin cuartel contra todas estas organizaciones que están metiendo producto de contrabando en el país", sostuvo Villatoro, en una conferencia de prensa, porque "matan a nuestros mejores jóvenes".

"Están avisados, están alertados que de nuestro lado vamos hacer justicia por la vida, por el heroísmos de nuestro cabo, metiendo a la cárcel a todas estas bandas que están haciendo contrabando de productos ilícitos", apuntó.

De acuerdo con el ministro, se tiene la instrucción "precisa" del presidente Nayib Bukele "de ir por todas y cada una de estas bandas de contrabandistas".

El titular de Seguridad apuntó que también pedirán a las autoridades de Guatemala la entrega de una persona supuestamente vinculada a una banda de contrabando de cigarrillos relacionada con el asesinato de un cabo del Ejército en la frontera entre ambos países.

Según Villatoro, el crimen fue cometido el pasado 6 de febrero y han logrado "desarticular por completo" a la referida banda con la detención de cinco salvadoreños.

"Hay una investigación en curso y faltan algunas personas del lado de Guatemala, que las vamos a requerir por los canales normales para que nos entreguen a este delincuente", sostuvo y añadió que la banda ha realizado al menos 6 traslados ilegales de cigarros.

Las Policía Nacional Civil (PNC) identificó a los salvadoreños detenidos como Aldo Lara, Mario Guevara, Meybelin Martínez, Justin Ramírez y David Salterio, quienes serán acusados por los cargos de contrabando, asociaciones ilícitas y homicidio agravado.

El ministro de la Defensa, René Merino, identificó al cabo asesinado como Pablo Israel Cortes Recinos, quien se encontraba custodiando un punto fronterizo "ciego".

La organización internacional Crime Stoppers pidió en febrero de 2024 que el contrabando de cigarrillos sea tratado a escala centroamericana como un tema criminal y que deje de verse solo como un tema de salud pública o de aduanas, ya que es un delito transnacional ejercido por grupos criminales como las pandillas.