Indonesia plantea el envío de hasta 8.000 soldados para una futura misión de paz en Gaza

La función de estas unidades se centraría "en la estabilización y el apoyo humanitario, incluyendo la reconstrucción e ingeniería y los servicios sanitarios y médicos", ha indicado este martes a EFE el portavoz del ministerio de Defensa, Rico Sirait.

El lunes, el jefe del Estado Mayor, Maruli Simanjuntak, indicó ante los medios del archipiélago que el plan es provisional y que el número de tropas y el calendario de movilización no se han fijado del todo.

"Ya hemos empezado a entrenar a quienes probablemente participarán en la operación de mantenimiento de la paz", señaló el máximo responsable del Ejército indonesio.

En los últimos meses, Indonesia había sido mencionada, junto con otros países de mayoría musulmana, como posible contribuyente a la Fuerza Internacional de Estabilización, el contingente de la ONU que debe garantizar en el futuro la seguridad y desmilitarización de Gaza, tal y como estipula el plan de paz del presidente estadounidense, Donald Trump.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Indonesia tampoco ha especificado si las tropas que plantea enviar se integrarían en ese proyecto.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Yakarta ha intensificado sus mensajes diplomáticos sobre Gaza en los últimos meses, mientras el presidente del país con mayor población musulmana del mundo intenta recientemente elevar el perfil en política exterior de su Gobierno, en medio de dudas y críticas por algunos de sus programas económicos.

Así, Prabowo sumó a Indonesia a la Junta de Paz para Gaza, impulsada por Trump y formalizada el 22 de enero en Davos durante el Foro Económico Mundial.