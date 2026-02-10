Irán avisa a EE.UU de que no deje que Netanyahu fije las bases de la negociación nuclear

“Los estadounidenses deben pensar con sensatez y no permitir que, con sus gestos, dé a entender antes de su vuelo que quiere ir a enseñar a los estadounidenses el marco de las negociaciones nucleares”, dijo en X Larijani, quien se encuentra de visita en Omán, país que ejerce de intermediario en las negociaciones entre Irán y EE.UU.

"Deben permanecer alerta ante el papel destructivo de los sionistas”, añadió el más alto responsable iraní de seguridad nacional.

Las afirmaciones de Larijani se produjeron después de que Netanyahu afirmase que presentará a EE.UU. su perspectiva sobre “las bases” de negociación con Irán, en unas declaraciones antes de embarcar en su avión rumbo a Washington, donde se reunirá mañana con el presidente estadounidense, Donald Trump.

“Le presentaré al presidente (Trump) nuestra perspectiva sobre las bases de las negociaciones, principios importantes que, en mi opinión, lo son no solo para Israel sino para todos los que en el mundo desean la paz y la seguridad en Oriente Medio”, dijo Netanyahu.

Israel quiere que Irán acceda no solo a limitar su enriquecimiento de uranio, sino que también reduzca su programa de misiles balísticos y finalice cualquier apoyo con milicias en la región como Hizbulá.

La República Islámica rechaza estas exigencias y dice solo estar dispuesto a ciertas limitaciones a su programa nuclear a cambio de un alivio de las sanciones.

Irán y Estados Unidos reanudaron la semana pasada negociaciones para cerrar un acuerdo nuclear, en su primera reunión desde la guerra de doce días entre Teherán y Tel Aviv, en la que participó Washington con el bombardeo de instalaciones nucleares iraníes.

Ambas partes calificaron el encuentro de “bueno” y se emplazaron para una nueva reunión “pronto”.

Las negociaciones se producen tras las amenazas de Trump de intervenir militarmente en el país persa si no cierran un acuerdo y el despliegue en aguas cercanas a Irán de una flota encabezada por el portaaviones USS Abraham Lincoln.