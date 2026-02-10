Israel mata a cuatro palestinos en ataques contra el centro y sur de Gaza

Los dos jóvenes palestinos murieron en el bombardeo de un dron, en el que otras personas resultaron heridas, mientras conducían una motocicleta en la carretera Salah al Din, cerca de la ciudad de al Masdar en el centro de Gaza, confirmó a EFE una fuente médica del Hospital los Mártires de al Aqsa.

A este centro llegaron tres cuerpos, los de los dos jóvenes y el de una mujer que falleció en otro ataque aéreo en esta misma ciudad.

Poco después, en la sureña Jan Yunis, un hombre falleció por disparos del Ejército y fue trasladado al Hospital Amal, según fuentes médicas, y posteriormente al Hospital Naser.

Desde el inicio del alto el fuego, hace cuatro meses, cerca de 590 personas han muerto y más de 1.500 han resultado heridas por ataques del Ejército israelí, según datos del Ministerio de Sanidad de Gaza; que ya sitúa en más de 72.000 el total de fallecidos desde el inicio de la ofensiva bélica israelí en 2023.

Casi a diario y pese a la tregua, Israel bombardea de forma esporádica o dispara contra palestinos que -alega- se acercan demasiado a las tropas replegadas en la línea amarilla; la demarcación no explícita en la que siguen apostadas y desde donde aún controlan militarmente más de la mitad del enclave.

Ayer lunes, al menos nueve palestinos murieron en Gaza, entre ellos cuatro presuntos milicianos que emergieron de un túnel en Rafah, sur de Gaza y dispararon contra los soldados israelíes, según detalló en un comunicado el Ejército israelí, sin ofrecer pruebas.

Pero también fallecieron otras cuatro personas, desplazadas de la ciudad norteña de Beit Hanoun, tras el bombardeo de la vivienda en la que se refugiaban en la ciudad de Gaza, confirmó a EFE una fuente hospitalaria y otra de Sanidad.

Además, una quinta persona -identificada por fuentes locales como un agricultor- murió en otro ataque aéreo en Deir al Balah (centro).