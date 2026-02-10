¿Qué pasó con Nancy Guthrie?: FBI difunde imágenes de un sospechoso armado y enmascarado

Según reportó CNN, las fotografías muestran a un individuo armado que porta una máscara y parece estar manipulando la cámara de la entrada principal. El hallazgo se produce diez días después de que se perdiera el rastro de Guthrie en su hogar de las estribaciones de Santa Catalina, en Tucson.

Recuperación de datos “residuales”

El director del FBI, Kash Patel, informó a través de su cuenta oficial en X que el material visual no estaba disponible inicialmente debido a que los dispositivos de grabación habían sido retirados de la escena. Sin embargo, gracias al trabajo conjunto con el Departamento del Sheriff del Condado de Pima y socios del sector privado, se logró recuperar el video a partir de datos residuales alojados en sistemas de soporte (backend).

“Hasta esta mañana, las fuerzas del orden han descubierto estas nuevas imágenes, anteriormente inaccesibles, que muestran a un individuo armado que parece haber alterado la cámara en la puerta principal de Nancy Guthrie la mañana de su desaparición”, detalló Patel en su publicación.

Lea más: La extraña desaparición de la madre de la periodista Savannah Guthrie

Cronología de una desaparición

Nancy Guthrie fue vista por última vez la noche del sábado 31 de enero. De acuerdo con los registros de la investigación:

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

01:47 AM: La cámara del timbre de su casa se desconectó.

02:28 AM: El marcapasos de Guthrie dejó de transmitir datos a su teléfono celular, el cual fue hallado dentro de la vivienda.

Hallazgos: Las autoridades confirmaron previamente que rastros de sangre encontrados en la entrada de la casa pertenecen a la mujer desaparecida.

Hasta el momento, los investigadores no han identificado formalmente a ningún sospechoso, pero las imágenes del individuo enmascarado —quien también parece llevar una mochila y guantes— se han convertido en la pista más sólida para dar con el paradero de Nancy Guthrie.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La familia, que ha pasado de la esperanza a la desesperación en sus recientes declaraciones públicas, mantiene la fe en que Nancy siga con vida. “Creemos que nuestra madre todavía está ahí fuera. Tráiganla a casa”, expresó Savannah Guthrie tras la difusión de las imágenes.