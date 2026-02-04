La extraña desaparición de la madre de la periodista Savannah Guthrie

La madre de la periodista Savannah Guthrie fue reportada como desaparecida. Nancy Guthrie de 84 años falta en su hogar en el condado de Pima desde el pasado domingo. La señora de la tercera edad fue vista por última vez el sábado a la noche en su casa en Catalina Foothills, cerca de Tucson.

La mamá de la destacada presentadora de noticias fue secuestrada, según la policía de Arizona, pues desapareció en extrañas circunstancias. “Creemos que Nancy fue secuestrada de su hogar en contra de su voluntad, y en eso estamos”, expresó el sheriff de Pima, Chris Nanos.

Lea más: El rey Carlos III de Inglaterra estrenará su documental este viernes

Las autoridades no tienen sospechosos de la desaparición forzada de la madre de Savannah Guthrie y siguen afanosamente tratando de encontrarla. Además de la policía, también en FBI está en la búsqueda de Nancy Guthrie.

Savannah pide oraciones por su mamá Nancy

Savannah Guthrie y su familia están pasando por momentos de mucha angustia y desesperación por la desaparición de Nancy, quien debe tomar sus medicamentos esenciales a diario, pues tiene un marcapasos y problemas cardíacos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La periodista Savannah Guthrie pidió oraciones a sus seguidores en la red social Instagram: “Creemos en la oración. Creemos en las voces que se alzan al unísono, en el amor, en la esperanza. Creemos en la bondad. Creemos en la humanidad. Sobre todo, creemos en Él”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Gracias por unir sus oraciones a las nuestras por nuestra querida mamá, nuestra querida Nancy, una mujer de profundas convicciones, una sierva buena y fiel. Alcen sus oraciones con nosotros y crean que serán levantadas por ellas en este preciso momento. Los necesitamos”, se puede leer en la cuenta de Instagram de Savannah Guthrie.