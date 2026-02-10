Turquía veta en Estambul dos conciertos de death metal alegando proteger valores sociales

Slaughter to Prevail, formado por músicos rusos y británicos y radicado en Estados Unidos, iba a actuar hoy en el popular escenario de Zorlu, mientras que el grupo polaco Behemoth tenía programada su actuación para mañana.

Pero hoy mismo, la delegación del Ministerio del Interior del distrito de Besiktas, en el que se halla el centro Zorlu, aseguró en un comunicado haber recibido críticas porque "estas actividades son incompatibles con los valores sociales" de Turquía.

Recurriendo a la ley de manifestaciones y reuniones, las autoridades prohíben "toda actividad" en Zorlu durante este martes y miércoles.

Los conciertos ya no aparecen en la agenda del centro, aunque la empresa no ha emitido ningún comunicado al respecto, ni tampoco hay una declaración formal en las cuentas de redes sociales de las bandas.

El cantante de Slaughter to Prevail, el ruso Alex Terrible, no obstante, reprodujo en su cuenta en Instagram críticas de cuentas turcas que acusaban al grupo de "satanismo", pero protestó contra esa categorización.

"No somos satánicos. Somos una banda de death metal brutal. Yo me iré al Valhala cuando muera y nuestro guitarrista probablemente irá al infierno, porque es cristiano ortodoxo. Pueblo de Turquía, os quiero y respeto vuestro país y vuestras ideas religiosas, pero no me llaméis satánico", escribió el músico.