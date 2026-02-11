El líder separatista yemení promete la "victoria" en su primer mensaje desde su fuga

En una publicación en su cuenta oficial de X publicada anoche, Al Zubaidi elogió a sus partidarios por su "firmeza", e instándolos a unirse en torno al CTS y su visión de restaurar un Yemen del Sur independiente.

Prometió, igualmente, lealtad a sus seguidores e invocó "misericordia para los mártires, sanación para los heridos y libertad para los presos".

Los comentarios de Al Zubaidi se producen más de un mes después de que el Consejo de Liderazgo Presidencial del Yemen, respaldado por Arabia Saudí, lo destituyera de su cargo como miembro y lo acusara de alta traición.

Responsables saudíes afirman que Emiratos Árabes Unidos lo sacó clandestinamente de Adén a Abu Dabi a través de Somalia.

Durante años, Al Zubaidi fue la figura dominante en el sur del Yemen como líder del CTS, una coalición de grupos separatistas que buscaba revitalizar el estado del Yemen del Sur que existía antes de la unificación en 1990.

Su movimiento contó con un fuerte apoyo de Emiratos Árabes Unidos, que entrenó y financió a las fuerzas del sur que se enfrentaron repetidamente con las fuerzas gubernamentales respaldadas por Arabia Saudí en el territorio.

La declaración se produce tras una campaña en la que las fuerzas del CTS perdieron Adén y otros bastiones en esa zona del país durante una contraofensiva respaldada por Riad.

Los combates, que duraron un mes, finalizaron con la disolución del consejo por parte de los separatistas el 9 de enero, tras reconocer que sus operaciones militares en Hadramut y Al Mahra habían "perjudicado la causa del sur".

El colapso marcó el fin del control del CTS sobre más de la mitad del territorio del Yemen, incluyendo casi todo el antiguo Yemen del Sur.