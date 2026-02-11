Industria automotriz mexicana califica 'estable' producción de vehículos ligeros en enero

Al difundir el reporte en conferencia, con base en la información publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografia (Inegi), el sector automotriz apuntó que la producción de vehículos ligeros en México alcanzó 303.980 unidades, "lo que representó una ligera caída del 2,7 %" en comparación con el mismo mes de 2025.

En cuanto a las exportaciones, "se registró un crecimiento del 2,3 %, con 224.528 unidades enviadas al extranjero".

Y respecto al mercado interno, se apuntó que durante enero pasado "la venta de vehículos ligeros nuevos ascendió a 131.491 unidades, cifra un 8,7 % superior a la registrada en enero de 2025".

"Este resultado posiciona al mes como uno de los mejores inicios de año en la serie histórica", señaló la Amia.

Este martes, el Inegi precisó que el aumento en la exportación del sector, la mayor industria del país, se dio pese a la imposición del 25 % de aranceles a la mayoría de vehículos y componentes por parte de Estados Unidos, medida activa desde abril de 2025 para impulsar la producción estadounidense.

"Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones de vehículos ligeros, con 73,2 %", ha destacado el Inegi.

La información del Inegi proviene de 23 empresas afiliadas a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y otras cuatro compañías no afiliadas de 40 marcas que producen o comercializan en México.

La importancia de la industria automotriz en México radica en que representa casi un 4 % del producto interior bruto (PIB) nacional y un 20,5 % del PIB manufacturero, más que ningún otro sector, según la AMIA.

Tras dos años de caídas y de escasez de insumos, en particular chips semiconductores, el sector automotor de México repuntó en 2022 con un crecimiento anual del 9,24 % en la producción, del 5,86 % en las exportaciones y del 7,03 % en las ventas.

El sector recuperó sus niveles prepandemia en 2023, cuando la producción creció un 14,23 % anual, las exportaciones un 15,19 % y las ventas internas un 24,36 %.

En 2025, el sector automotriz de México se vio afectado por las amenazas arancelarias de Estados Unidos, que el 3 de abril aplicó un gravamen del 25 % sobre la importación de vehículos y el 3 de mayo sobre autopartes que no cumplan con las reglas de origen impuestas por el gobierno de Donald Trump.