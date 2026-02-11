La inflación china frenó al 0,2 % en enero por el Año Nuevo lunar y costes de la energía

Las cifras divulgadas este miércoles por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) reflejan un ritmo de avance 0,6 puntos inferior al 0,8 % que había registrado el indicador en diciembre, el más alto en casi tres años, y quedan por debajo de lo esperado por los analistas, que anticipaban un frenazo pero menos brusco, hasta un 0,4 %.

No obstante, en la comparación intermensual, el dato es idéntico al de diciembre (+0,2 %), aunque en este caso los expertos esperaban que acelerase hasta un 0,3 %.

El estadístico de la ONE Dong Lijuan atribuye el descenso interanual del IPC al hecho de que el Año Nuevo chino -principal época festiva del año en el país, con destacado efecto sobre el consumo- se celebrase en 2025 en enero, mientras que este año caerá a mediados del presente mes.

Esa diferencia provocó que la base comparativa para alimentos o servicios como billetes de avión fuese elevada, traduciéndose en caídas porcentuales de precios el pasado mes.

Además, el experto gubernamental apunta a las fluctuaciones de los precios internacionales del crudo, que precedieron a un descenso de los costes energéticos, especialmente en el caso de la gasolina (-11,4 %).

En cualquier caso, la institución destaca que la inflación subyacente, medición que excluye precisamente los precios alimentarios y los energéticos por su volatilidad, subió a un mayor ritmo (+0,8 %) que el IPC general, aunque también supuso un frenazo frente al 1,1 % del mes anterior.

Según Zichun Huang, analista de la consultora británica Capital Economics, es "probable" que las cifras marquen un repunte en febrero, aunque matiza que, ante los persistentes "desequilibrios" entre oferta y demanda en China, será difícil que "las presiones deflacionistas se disipen a corto plazo".

La ONE también hizo público el índice de precios a la producción (IPP), que mide los precios industriales y que en enero siguió moderando su caída desde un 1,9 % a un 1,4 % interanual, la menos acusada desde julio de 2024, y una marca relativamente más positiva que la que esperaban los expertos (-1,5 %).

Dong destaca la recuperación de sectores como minería de metales no ferruginosos o manufactura de bienes culturales, educativos, deportivos y de entretenimiento, y apunta al efecto de las políticas impulsadas por las autoridades para atajar los problemas de exceso de capacidad productiva en algunas industrias.

Por su parte, Huang apuntó también a la recuperación intermensual (+0,3 %) de los precios de los bienes de consumo duraderos, aunque podría deberse a la subida del oro.