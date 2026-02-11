Xi subraya ante el Ejército chino la campaña anticorrupción y pide mantener alerta militar

Xi, también secretario general del Partido Comunista (PCCh) y presidente de la Comisión Militar Central (CMC), hizo esas declaraciones en un mensaje transmitido por videoconferencia a distintas unidades el martes, de acuerdo con la agencia oficial.

El mandatario subrayó que el último año fue "muy inusual y extraordinario" y señaló que el Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino) "profundizó la rectificación política", respondió a diversos riesgos y desafíos y pasó por un "proceso de depuración revolucionaria en la lucha contra la corrupción".

Además, instó a reforzar el servicio de preparación para el combate, mantener el estado de alerta y gestionar de forma eficaz posibles situaciones imprevistas para "salvaguardar la tranquilidad de la patria y la felicidad del pueblo".

Durante la conexión, varias unidades de distintas ramas informaron sobre su nivel de preparación y cumplimiento de misiones.

Las declaraciones se producen semanas después de que las autoridades anunciaran investigaciones por "graves violaciones de la disciplina y de la ley", eufemismo habitual para referirse a delitos de corrupción, contra altos mandos del Ejército, entre ellos el general Zhang Youxia, hasta ahora uno de los principales responsables de la CMC.

Las pesquisas han alterado de forma significativa la composición de la CMC, que de siete miembros a finales de 2022 ha quedado reducida a dos, el propio Xi Jinping y Zhang Shengmin, tras la salida de varios de sus integrantes en los últimos meses, en el marco de una campaña que el diario oficial del EPL ha advertido que "no puede detenerse ni un instante" y que vincula al fortalecimiento de la capacidad de combate.