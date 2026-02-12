La India aprueba una compra masiva de armas y cazas Rafale por 42.800 millones de dólares

El Consejo de Adquisiciones de Defensa, presidido por el ministro Rajnath Singh, dio luz verde a la "Aceptación de Necesidad" , el primer paso formal para la licitación, de varias propuestas para modernizar las tres ramas de las Fuerzas Armadas con tecnología de punta y fabricación local, según un comunicado del Gobierno indio.

"La adquisición de MRFA (Aviones de Combate Multirrol) mejorará la capacidad de asumir roles de dominio aéreo en todo el espectro del conflicto y aumentará significativamente las capacidades de disuasión de la Fuerza Aérea con ataques ofensivos de largo alcance", destacó el texto oficial.

Las autoridades precisaron además que la mayoría de estos nuevos aviones se fabricarán en suelo indio, alineándose con la política de 'Make in India' (Fabricado en la India) del primer ministro Narendra Modi, que busca reducir la dependencia de importaciones y fomentar la industria nacional.

Aunque el comunicado no detalla el número exacto, la prensa local apunta a 114 aeronaves, que se sumaría a una flota actual de más de 30 cazabombarderos Rafale.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Consejo aprobó también la compra de "Misiles de Combate" de alta precisión y de "Pseudo-Satélites de Gran Altitud" para tareas de vigilancia persistente e inteligencia electrónica.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Macron viajará a la India del 17 al 19 de febrero por invitación de Modi, marco en el que se espera que ambos líderes firmen formalmente el histórico pacto de defensa.

Durante su estancia, inaugurarán en Bombay el "Año de la Innovación India-Francia" y participarán en la Cumbre sobre el Impacto de la IA en Nueva Delhi.