Macron urge a la UE a adoptar medidas en favor de la competitividad en junio próximo

"Necesitamos actuar con rapidez y tomar decisiones muy concretas para junio", subrayó Macron en declaraciones a la prensa a su llegada junto al canciller alemán, Friedrich Merz, a la cumbre informal de los jefes de Estado y de Gobierno que se celebra hoy en el castillo belga de Alden Biesen.

En esta fortaleza debatirán ideas dirigidas a impulsar la competitividad económica, además de a reducir la dependencia de Estados Unidos y la exposición a los riesgos del auge manufacturero de China.

Macron destacó que los Veintisiete comparten "esta urgencia de que nuestra Europa actúe", ya que "la fuerte competencia, a veces desleal, con una fuerte presión de China, con los aranceles impuestos por los estadounidenses y las amenazas de prácticas coercitivas (...) exige una respuesta", recalcó.

"La prioridad es tener una respuesta a muy corto plazo, que consiste en implementar todo en lo que estemos de acuerdo", señaló.

Entre las áreas en las que, a su juicio, existe margen de consenso, Macron citó la simplificación normativa, la profundización del mercado único, las cuestiones energéticas y la financiación.

En este contexto, destacó el "muy sólido" acuerdo franco-alemán sobre la unión de los mercados de capitales, que consideró "muy importante" para impulsar la inversión en la UE.

Macron señaló como segunda prioridad la necesidad de seguir diversificando y reducir los riesgos para Europa mediante la multiplicación de asociaciones internacionales.

La tercera prioridad, explicó el jefe de Estado francés, pasa por defender en determinados sectores críticos un mayor contenido y una preferencia europea, especialmente en aquellos ámbitos que se consideran particularmente amenazados.

En cuarto lugar, subrayó la importancia de continuar financiando la innovación combinando recursos públicos y privados, en línea con las recomendaciones del informe del presidente del Banco Central Europeo, el italiano Mario Draghi, y avanzar en decisiones concretas en ese sentido antes del próximo mes de junio.

Macron insistió en que su objetivo es "avanzar rápidamente y tomar decisiones muy concretas de aquí a junio", fecha en la que los líderes europeos evaluarán los progresos realizados.

Advirtió de que, si no es posible avanzar con el respaldo de los Veintisiete, algunos Estados miembros podrían optar por cooperaciones más estrechas para ir más rápido en determinados asuntos.

En una entrevista a varios diarios europeos, publicada el martes pasado, Macron defendió el uso de un nuevo préstamo conjunto de los 27 Estados miembros de la Unión Europea, que financiaría inversiones estratégicas y permitiría a la UE "desafiar la hegemonía del dólar".