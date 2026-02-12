¿Qué está pasando con WhatsApp y Telegram en Rusia?

Las autoridades rusas incrementaron en los últimos años las medidas que restringen la libertad de expresión en internet y limitan la utilización de aplicaciones extranjeras, en el marco de la represión realizada contra las redes sociales no rusas.

Acusadas de violar la ley

La mensajería estadounidense WhatsApp, que reivindica más de 100 millones de usuarios en Rusia, denunció el miércoles por la noche un intento de las autoridades rusas de “bloquear completamente la aplicación”.

El portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, confirmó el bloqueo el jueves “debido a la reticencia de la empresa a respetar la ley rusa”.

La agencia rusa de vigilancia de las telecomunicaciones Roskomnadzor también anunció a comienzos de la semana “restricciones progresivas” contra Telegram.

Antes, acusó a WhatsApp y Telegram, muy populares en Rusia, de ser utilizados para realizar estafas, y “objetivos criminales y terroristas”.

Las llamadas ya habían sido bloqueadas en ambas aplicaciones en agosto de 2025.

Evitar la censura con VPN

Las restricciones a Telegram fueron criticadas por observadores militares rusos que temen puedan provocar la pérdida de influencia de la narrativa pro-Kremlin en el terreno de la información mundial.

Telegram es el canal de difusión principal de muchas cadenas de militantes pro-Kremlin, representantes de las autoridades y unidades militares. La aplicación también es utilizada por la población ucraniana, en plena guerra entre Ucrania y Rusia.

Si el bloqueo completo de WhatsApp y Telegram se confirma en Rusia, los usuarios tendrán siempre la posibilidad de evitar esta censura gracias a instrumentos como VPN, aunque una reciente ley rusa prohíbe hacer su promoción.

VPN como opción

Gracias a los VPN, rusos, inclusive figuras pro-Kremlin, siguen utilizando redes sociales y plataformas prohibidas en el país, como Facebook e Instagram del grupo estadounidense Meta, también propietario de WhatsApp, declarados “extremistas” y bloqueados en 2022, así como YouTube desde 2024.

Nikita Nagornyy, campeón olímpico de gimnasia y ex dirigente de un movimiento de juventud patriótica creado por el ministerio ruso de Defensa, sigue por ejemplo publicando en Instagram, donde cuenta con 915.000 abonados.

MAX, mesnsajería rusa no encriptada

Tanto WhatsApp como Telegram acusaron a las autoridades rusas de querer forzar a los ciudadanos a migrar hacia MAX, una nueva mensajería local promovida por las autoridades y que abogados denunciada como un posible instrumento de vigilancia.

“MAX es una alternativa existente, una mensajería emergente y nacional”, afirmó Peskov.

Las autoridades insisten en la importancia de cortar la dependencia del país respecto a las plataformas extranjeras que almacenan datos.

¿Una superAPP?

Propuesta por el gigante ruso de las redes sociales VK desde 2025, MAX es presentada como una superaplicación que da acceso tanto a los servicios de la administración como a la posibilidad de pedir una pizza, como WeChat o Alipay en China.

La aplicación reivindicó a fines de diciembre del año pasado 75 millones de usuarios. Pero ciudadanos rusos afirmaron a varios medios médios, incluyendo, que sus empleadores los incitados a telecargarla.

A diferencia de WhatsApp y Telegram, no utiliza el sistema de encriptado de punta a punta, que es un medio de protección del contenido de los mensajes, lo que hace que sea más difícil que otras personas los intercepten y los lean.

Desde septiembre de 2025, el gobierno ruso pidió a los fabricantes incluir automáticamente MAX en todos los teléfonos y tabletas nuevos vendidos en Rusia.