Un desfile de Carnaval rinde tributo a médicos y pacientes de salud mental en Río

Esta tradicional comparsa callejera conocida como 'Loucura Suburbana' se celebra desde hace 26 años y en ella participan profesionales sanitarios, personas con trastornos mentales y todos aquellos que quieran mandar un mensaje a favor de la inclusión.

"Me gusta venir aquí porque aquí todos son iguales, aquí todos tienen el mismo problema. Nadie sabe quién es bueno, quién está loco. Así que aquí no puedo decepcionarme. Aquí es un lugar de alegría, locura suburbana. ¡Vengan aquí, gente!", expresa a EFE Adilson Thianos, 72 años y disfrazado de una especie de gallo psicodélico.

Este 'bloco' (comparsa callejera) nació en el seno del Instituto Municipal Nise da Silveira, un centro de salud mental de Río que recibe su nombre en honor a la psiquiátrica homónima que revolucionó ese campo de la medicina a través del arte y las emociones.

Desde 2021, el centro no es un hospital psiquiátrico con camas al uso, sino que utiliza el ocio, el deporte, la generación de renta y la preservación de la memoria como métodos para tratar a los pacientes con problemas de salud mental.

Así, lo que empezó siendo un acto de rebeldía contra los estigmas, hoy es una celebración en la que participan los vecinos del barrio de Engenho de Dentro, en la zona norte de la capital fluminense, y de otras partes de la ciudad.

"El arte, la música, en fin, toda esta alegría y toda esta forma de unir a la gente es fundamental para generar todo el desarrollo de la vida. Creo que Loucura tiene esa capacidad, esa inmensa alegría que acoge a todo el mundo y que nos hace sentir iguales", dice a EFE Washington Luiz, mientras le pintan unas flores encima de las cejas.

En el desfile se juntaron personas de todas las edades, como Eduarda Faviere, de 26 años, quien valora las "muchas historias" que atesoran los participantes del 'bloco'.

"Es muy interesante seguir lo que ha pasado y salir a la calle es muy bueno", indica la joven.

'Loucura Suburbana' se celebró en la víspera del arranque oficial del Carnaval de Río, que quedará inaugurado con la tradicional entrega de llaves de la ciudad al Rey Momo, dando inicio a cinco días ininterrumpidos de juerga.