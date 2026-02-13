Controlado el incendio registrado en la refinería de La Habana

El Ministerio de Energía y Minas aseguró sobre las 16:20 hora local (20:20 GMT) en redes sociales que el incendio había sido controlado poco más de una hora después de iniciarse.

Por su parte, el director de la instalación, Maikel David Cabrera, señaló a los medios estatales que el siniestro ocurrió en un almacén de productos químicos "en desuso" y que las "llamas no alcanzaron depósito de combustible alguno" ni se extendieron a otras áreas.

Cabrera añadió que la refinería trabaja con normalidad después del incidente. Por el momento, las autoridades cubanas no han informado las causas del incendio.

La Ñico López es una de las tres refinerías de Cuba. Se trata de una antigua instalación energética que fue nacionalizada en 1960 y cuenta con capacidad para procesar tanto el pesado crudo nacional como petróleo importado.

No obstante, esta infraestructura arrastra problemas de años en el ámbito técnico. Se ha advertido además de su proximidad a zonas densamente pobladas, con el riesgo que ello conlleva, y del impacto de sus vertidos en el ecosistema de la bahía.

El incendio se produce en plena crisis energética en Cuba. Desde mediados de 2024 la isla sufre prolongados apagones diarios, que se han intensificado en los últimos meses, por las frecuentes averías de sus centrales termoeléctricas y la falta de divisas para importar suficiente combustible.

EE.UU. cortó a principios de enero los envíos de crudo venezolano al país y tres semanas más tarde amenazó con aranceles a los países que suministrasen petroleo a la isla.

Cuba no es ajena a los incendios en instalaciones petroleras. En agosto de 2022 la base de supertanqueros de combustible de la provincia de Matanzas (occidente), la principal infraestructura de reservas estratégicas del país, ardió en llamas tras la caída de un rayo.

La isla tardó una semana en controlar el incendio, que se convirtió en el mayor desastre industrial en la historia reciente del país y se cobró la vida de 17 personas. El fuego dañó por completo la estructura de hasta cuatro tanques -de un total de ocho- con una capacidad de 50.000 metros cúbicos cada uno.