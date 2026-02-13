El peso mexicano toca su mejor nivel del año y cierra en 17,14 por dólar

De acuerdo con los datos oficiales del banco central mexicano el peso osciló entre un mínimo de 17,13 y un máximo de 17,21, apuntando también un avance semanal del 0,67 %.

Para la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller, la apreciación del peso en la semana ocurrió a la par de un debilitamiento del dólar estadounidense.

En este sentido, explicó que la debilidad de la moneda estadounidense fue reflejo de datos económicos negativos en Estados Unidos y cambios en las expectativas de política monetaria, como la contracción en las ventas minoristas, lo que “sugiere un deterioro del consumo al por menor durante los últimos meses de 2025”.

Asimismo, consideró que aunque la creación de empleos en enero fue superior a la expectativa, las solicitudes de apoyo por desempleo también superaron las proyecciones, mientras las ventas de viviendas también mostraron una caída mensual en el primer mes del año.

En contraste, Siller mencionó que los datos de la inflación en Estados Unidos fueron positivos, empujada por el componente de energéticos, y las mercancías, “que sugiere que los aranceles no están generando presiones significativas sobre los precios al consumidor”.

También por factores políticos y financieros, como que el Gobierno de China pidió a instituciones financieras reducir su exposición a bonos del Tesoro estadounidense y el nerviosismo por el endeudamiento tras proyecciones de la CBO (mayor déficit e intereses al alza, con deuda proyectada en 107 % del PIB hacia 2030).

Así como a señales de fisuras internas entre republicanos por los aranceles, reflejados en una votación simbólica en la Cámara de Representantes para poner fin a los gravámenes a importaciones desde Canadá.

Según Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, la operación del peso mexicano frente a la divisa estadounidense se ubicó en 4,6 % en el acumulado del año.

Por su parte, Siller mencionó que en lo que va del año, las divisas más apreciadas son: la corona noruega con 6,11 %, el dólar australiano con 5,89 %, el dólar neozelandés con 4,86 %, el peso mexicano con 4,83 % y el real brasileño con 4,76 %.