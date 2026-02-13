Familiares se mantienen encadenados cerca de un penal en Venezuela por presos políticos

Unos diez familiares permanecen encadenados desde hace 24 horas en este centro de reclusión conocido como Zona 7, donde además aseguran haber pernoctado para exigir la liberación de sus parientes desde el pasado 8 de enero, cuando el presidente del Parlamento anunció la excarcelación de un "número importante" de personas.

Hace una semana, Rodríguez estuvo afuera del centro de reclusión y aseguró que las liberaciones se harían efectivas una vez que el Parlamento aprobara la ley de amnistía, lo que estimaba ocurriría esta semana. Sin embargo, el Legislativo difirió la discusión el jueves.

Sandra Rosales, esposa del preso político y policía Dionnys Quintero, pidió "una pronta respuesta" del presidente del Parlamento y manifestó que espera "alguna noticia" sobre los casos de los presos políticos de Zona 7.

"Él hizo la promesa y estamos apegados a esa promesa", dijo a EFE.

Rosales afirmó que continuará en el lugar "hasta tener una respuesta" de su esposo, a pesar de reconocer que no quiere permanecer más tiempo ahí debido al "desgaste psicológico, físico" que representa para ella y los demás familiares.

"Es agotador. Nos mantenemos aquí porque tenemos la esperanza de ver a nuestros familiares salir", reconoció.

Por su parte, Mileidy Mendoza, otra de las encadenadas y esposa de Eric Díaz, consideró que se le está dando "largas al asunto" de las excarcelaciones y declaró a EFE que no hay voluntad de liberar a los presos políticos.

En este sentido, criticó que hubo excarcelaciones antes de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, propusiera la ley de amnistía, a finales de enero.

"Muchas personas que liberaron no esperaron esa ley. ¿Por qué nosotros sí tenemos que esperar? (...). Ellos tiene que salir con o sin esa ley de amnistía", manifestó Mendoza.

Sobre el encadenamiento, aseguró que hubo policías que calificaron el hecho de "show" y amenazaron a los familiares de suspender las visitas si no levantaban la protesta. Sin embargo, añadieron que permanecerán encadenadas hasta que liberen a sus parientes.

El Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, aplazó este jueves para la próxima semana el segundo y último debate necesario para la aprobación de la ley de amnistía para los casos de los presos políticos desde 1999, al haber diferencias por un artículo que exige a los procesados y condenados presentarse ante la Justicia.

Este proyecto de amnistía se enmarca en un "nuevo momento político", anunciado por Delcy Rodríguez en el contexto de un proceso de excarcelaciones iniciado el pasado 8 de enero, cinco días después de que Estados Unidos capturara al presidente Nicolás Maduro en una operación militar en Caracas.