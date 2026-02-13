Rusia detiene en Crimea a dos presuntos miembros de una célula terrorista islamista

"Los radicales se dedicaban a promover en el territorio de Crimea una ideología terrorista", señaló el FSB en su portal oficial.

Los investigadores establecieron que los detenidos "reclutaban durante reuniones conspirativas organizadas por ellos a musulmanes rusos para su futura adoctrinación sistemática basada en las ideas de un califato mundial".

El FSB requisó durante los registros llevados a cabo durante la detención en la vivienda de ambos "materiales propagandísticos prohibidos en Rusia, medios de comunicación, portadores electrónicos de datos con informaciones sobre actividades de organizaciones terroristas".

El Comité de Instrucción del departamento local de Crimea y Sebastopol del FSB incoó una causa penal por "creación de una organización terrorista y participación en una organización terrorista".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Contra ambos fue dictada la medida cautelar de arresto, según el FSB.