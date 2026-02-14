El sistema bancario de Ecuador está "sólido y solvente", según Superintendencia de Bancos

Roberto Romero, superintendente de Bancos, detalló que bajo supervisión de esa entidad están 23 bancos privados, cuatro bancos públicos (3 de desarrollo y uno de inversión), 126 empresas de administración de finanzas personales, 190 servicios auxiliares, siete servicios financieros y dos fideicomisos, entre otros.

El sistema bancario en Ecuador, que tiene la economía dolarizada, "está sólido, no va a presentar sorpresas negativas", aseguró al subrayar que hay "liquidez, el Banco Central tiene reservas suficientes".

La banca privada de Ecuador cuenta con cuatro bancos grandes, nueve medianos y diez pequeños, que acumulan en total algo más de doce millones de clientes (71,3 % de la población), el 50 % de ellos hombres.

Entre los principales indicadores de la banca privada, Romero apuntó a la cobertura (221,92 %), liquidez (20,25 %), morosidad (2,99 %) y solvencia (14,32 %).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Hay 60.000 millones de dólares de depósitos de la ciudadanía en las instituciones financieras, con más de 25 millones de cuentas y créditos por casi 56 mil millones de dólares, con más de siete millones de operaciones", detalló en un encuentro con la prensa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sobre la distribución del crédito, anotó que unos 25.000 millones de dólares son productivos; cerca de 21.000 millones son de consumo; 4.710 millones a microcréditos, cerca de 2.800 millones a vivienda y 163 millones de dólares son educativos.

Sobre la banca pública, indicó que tiene algo más de dos millones de clientes (12 % de la población), el 61 % de los cuales son mujeres.

Destacó los indicadores en ese sector como cobertura (128,43 %), liquidez (37,71 %), morosidad (13,92 %) y solvencia (37,37 %) con depósitos por 2.414 millones de dólares en más de 2,4 millones de cuentas.

En la banca pública de desarrollo, más de 1.600 millones de dólares son créditos productivos; 20 millones son de consumo; algo más de mil millones son microcréditos y cerca de 1.700 millones de dólares son de inversión pública.

Respecto al Bando del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS), apuntó que tiene inversiones cercanas a los 27.000 millones de dólares y da créditos no privativos (acciones, bonos del Estado, inversiones, entre otros) y privativos (préstamos hipotecarios, quirografarios, prendarios).

Además informó de 77.000 millones de dólares en activos que maneja el sector financiero privado, 9.000 millones de dólares en activos en el sector público y 33.000 millones el BIESS en activos, que suman algo más de 119.000 millones de dólares, mientras el Producto Interno Bruto (PIB) de Ecuador en 2024 fue cercano a 125.000 millones de dólares.