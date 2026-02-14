Guterres defiende ante la Unión Africana que África debe beneficiarse de sus minerales

Es necesario "garantizar que los países africanos se beneficien primera y plenamente de sus minerales críticos, mediante cadenas de valor y procesos de manufactura justos y sostenibles", aseveró Guterres, en medio de un contexto global marcado por la competencia geopolítica por los recursos africanos.

"Basta de saqueo. Basta de explotación. Los pueblos de África deben beneficiarse de sus recursos", añadió, en la sede de la UA en la capital etíope.

El alto funcionario de la ONU también destacó la necesidad de conseguir la paz en países como Sudán, Sudán del Sur, la República Democrática del Congo (RDC), Libia, Somalia, la República Centroafricana (RCA) y la región del Sahel.

"Estamos revisando las operaciones de paz para garantizar que los mandatos sean realistas, estén bien organizados, cuenten con los recursos necesarios y estén respaldados por estrategias de transición claras", señaló.

Además de la paz, Guterres subrayó la necesidad de una "acción económica" que permita "reforzar la arquitectura financiera global para garantizar que los países en desarrollo tengan una voz significativa y una participación real en la toma de decisiones".

Así, hizo un llamamiento a "reducir los costos y riesgos de los préstamos y apoyar a los países con dificultades de endeudamiento".

El secretario general, cuyo mandato al frente de la organización acaba este 2026, agradeció el "apoyo inquebrantable y decidido" del grupo de países africanos de la ONU "en cada asunto, cada iniciativa, en cada lucha compartida por la justicia y la igualdad".

"Su solidaridad no solo ha fortalecido nuestros esfuerzos, sino que me ha conmovido profundamente. Desde el primer día de mi mandato, forjamos una alianza entre la ONU y la Unión Africana basada en el respeto, el diálogo constante y una solidaridad inquebrantable", destacó.

Guterres aseguró: "Puedo garantizar que, hasta el último momento de mi mandato, África será la prioridad número uno de la ONU en todas sus actividades y que la asociación entre la Unión Africana y la ONU será nuestra asociación estratégica más profunda".

Jefes de Estado y Gobierno de una cuarentena de países asisten este fin de semana a la cumbre de la UA para abordar asuntos candentes como paz y seguridad, integración económica o crisis climática, bajo la sombra de múltiples conflictos que sacuden el continente.

La cita, que tendrá lugar el sábado y el domingo, estuvo precedida el viernes por la segunda edición de la cumbre Italia-África, convocada por la primera ministra italiana, Georgia Meloni, que participó como invitada de honor en la apertura de la reunión.