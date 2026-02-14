Kiev pide a bálticos y escandinavos apoyo al veto a la entrada de soldados rusos a Europa

“Hemos hablado de nuevos pasos para incrementar el coste de la guerra para el agresor”, dijo Sibiga, que explicó que pidió a los ocho ministros que participaron con él en la reunión que “apoyen la prohibición completa para los rusos que participen en la agresión contra Ucrania y para sus familias”.

Estonia ha hecho hincapié en el riesgo de seguridad que podría suponer para la UE la presencia de exsoldados rusos en su territorio. Kiev, por su parte, enfatiza el efecto disuasorio que la medida podría tener para muchos posibles nuevos candidatos a alistarse por dinero para combatir en Ucrania.

En la reunión, Sibiga informó además a sus socios de la marcha de los contactos de paz trilaterales entre ucranianos, rusos y estadounidenses, que empezaron a finales del mes pasado en Abu Dabi y se reanudarán la semana que viene en Ginebra.

El ministro ucraniano también se ha reunido este sábado en la Conferencia de Múnich con su homóloga canadiense, Anita Anand, con la que habló del apoyo al sistema energético que Canadá brinda a Ucrania y de los esfuerzos diplomáticos en marcha para el retorno de los menores ucranianos de los territorios ocupados que están en Rusia.

