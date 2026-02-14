Lula llama al respeto durante el Carnaval en Brasil: "Es esencial en todo momento"

"El Carnaval es tiempo de alegría, de ocupar las calles con música, de disfraces, libertad y también para predicar el respeto. Este tema es esencial en todo momento, incluso durante la relajación y la fiesta", señaló el líder progresista en sus redes sociales.

El jefe de Estado de 80 años acompañó su publicación con varias fotografías de desfiles callejeros con mensajes contra el acoso sexual, como "Ir disfrazado no es una invitación", "Sonreír no es una autorización" o "La bebida no elimina la responsabilidad".

El gobernante aprovechó, además, para recordar el reciente pacto de Estado contra los feminicidios, que suscribieron las cúpulas de los tres poderes y busca "proteger a las mujeres, prevenir la violencia y responsabilizar a los agresores".

Según una encuesta de la ONG Foro Brasileño de Seguridad Pública publicada en 2025, cerca del 40 % de las mujeres sufrieron algún tipo de agresión durante el año anterior.

Además, una de cada diez se declaró víctima de abuso sexual o afirmó haber sido obligada a mantener relaciones sexuales contra su voluntad.

En las últimas ediciones del Carnaval, las Alcaldías de las principales ciudades del país han impulsado campañas contra el acoso sexual durante los desfiles callejeros, algunos de los cuales atraen a cientos de miles de personas.

Así, "No es no" se ha convertido en un lema que se puede observar en adhesivos, abanicos y disfraces durante los llamados 'blocos', como se conocen en Brasil las comparsas carnavalescas que recorren las calles.

Lula, quien se presentará a la reelección en octubre próximo, tiene previsto visitar estos días tres de los lugares más tradicionales del Carnaval de Brasil: Recife, Salvador y Río de Janeiro.

El Carnaval más famoso del mundo comenzó oficialmente el viernes y se extenderá hasta el próximo martes, aunque en algunas ciudades se prolongará hasta el siguiente fin de semana.