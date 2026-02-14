Tailandia registra la primera muerte por rabia de 2026 tras una mordedura de cachorro

El fallecido, un ciudadano de nacionalidad birmana residente en la provincia de Rayong (este de Tailandia), comenzó a presentar síntomas el pasado 23 de enero, entre ellos presión en el pecho al beber agua, dificultad para respirar y mareos, y murió dos días después, el 25 de enero, según un comunicado del Departamento de Control de Enfermedades tailandés (DDC, por sus siglas en inglés).

El director general del DDC, Montien Kanasawat, señaló en el texto que "hasta el 13 de febrero se ha notificado una muerte confirmada por rabia en la provincia de Rayong, lo que constituye el primer fallecimiento por rabia de 2026", y urgió a la población a vacunarse tras cualquier exposición si "no desean morir por esta enfermedad".

La investigación epidemiológica reveló que el hombre fue mordido en diciembre de 2025 en la palma de la mano derecha por un cachorro de dueño no identificado. Tras el ataque no limpió la herida ni buscó atención médica para recibir la pauta de vacunación.

El animal no volvió a ser localizado, por lo que no se pudo determinar su estado sanitario.

La rabia sigue siendo un problema persistente en Tailandia, donde se detectan animales infectados en todo el país, especialmente en las regiones oriental, nororiental y meridional.

En 2025 se registraron siete muertes humanas por esta enfermedad en las provincias de Chonburi, Tak, Sisaket, Nakhon Ratchasima, Chachoengsao y Rayong. Todas las víctimas fallecieron tras no recibir la vacuna después de ser mordidas, y más de la mitad se contagiaron a través de perros con dueño.

Las autoridades recordaron que la rabia es una enfermedad animal presente todo el año y que, una vez aparecen los síntomas, como fiebre, dolor de cabeza o dificultad para tragar, la enfermedad es mortal en todos los casos.

El DDC recomienda lavar de inmediato cualquier herida con agua y jabón, aplicar desinfectante, acudir a un centro médico para completar la vacunación y asegurar la inmunización anual de perros y gatos.