Tres muertos deja ataque armado frente a un bar en la ciudad mexicana de Puebla

Además, en una reacción rápida de las autoridades se logró el arresto de cuatro presuntos sicarios, entre ellos un menor de edad.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla indicó este sábado que gracias a la rápida movilización de las autoridades se dio la detención de cuatro probables responsables, además del decomiso en distintos puntos dos motocicletas, que podrían estar relacionadas con los hechos.

Explicó que tras la agresión contra varias personas a bordo del vehículo, las autoridades se ayudaron de un helicóptero del gobierno de Puebla y, mediante drones, se dio seguimiento al hecho, mientras que de manera simultánea, por tierra se intensificó la movilización de agentes de la Policía Estatal y Policía Municipal.

El reporte indicó que el saldo fue tres personas fallecidas, dos hombres y una mujer, así como cuatro personas lesionadas por impactos de arma de fuego, quienes ya reciben atención médica correspondiente.

En conferencia, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Francisco Sánchez González, expuso que de acuerdo con las investigaciones, el atentado fue planeado y no un riña ocasional o un ataque equivocado.

Esto al revelar que los agresores rentaron un departamento cercano al lugar del ataque para vigilar a sus víctimas y ensayar sus movimientos.

"Hay que ver por qué fue el ataque, porque fue algo planeado, fue algo concebido. Estas personas rentaron un departamento muy cerca del lugar, estuvieron practicando o actuando muy detalladamente", reveló Sánchez González tras las primeras investigaciones.

En tanto, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó que abrió una investigación por el homicidio de tres personas y cinco lesionados derivados de la citada agresión por arma de fuego.

La FGE precisó que las cinco personas lesionadas por arma de fuego fueron trasladadas a hospitales para recibir atención médica ya que resultaron heridos de manera colateral ya que la agresión estaba dirigida a los ocupantes del vehículo de lujo.

El Gobierno de Puebla dijo que actuará con firmeza y en colaboración con la Fiscalía General del Estado para esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a los responsables del ataque.