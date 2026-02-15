Gremios de prensa denuncian torturas e intento de asesinato de un periodista en Bolivia

El ataque contra el periodista F. Jesús Z.S., cuya identidad se mantiene en reserva "por razones de seguridad" y para evitar "represalias", ocurrió el jueves en la madrugada, según un comunicado difundido por la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (Cstpb).

Tras hacer la cobertura de un acto de campaña por las elecciones regionales en un barrio de El Alto, el informador "fue interceptado por desconocidos cuando se retiraba a su domicilio", "fue reducido violentamente, introducido por la fuerza a un vehículo y trasladado aproximadamente 15 kilómetros hasta un terreno baldío", denunciaron los gremios.

"Durante el ataque, sus agresores le profirieron amenazas explícitas: 'Ahora sí, periodista de mierda te vas a morir… ahora vas a hablar, vamos a ver si puedes', evidenciando que sabían que era periodista y que el ataque estuvo dirigido a silenciar su voz", indica el comunicado.

Los agresores lo "acogotaron y le cortaron la lengua con un arma cortopunzante" y el médico que lo atendió "determinó que no se trataba de lesiones accidentales, sino de cortes finos provocados intencionalmente".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El periodista recibió atención médica en un hospital de El Alto y el sábado formalizó su denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc), sometiéndose también a una valoración en el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La ANPB y la Cstpb advirtieron que este "atentado no puede interpretarse como un simple hecho de inseguridad ciudadana", pues las amenazas "directas" que recibió el periodista, "la violencia ejercida" y el robo de sus herramientas de trabajo "evidencian un acto premeditado con el objetivo de amedrentar y silenciar su labor periodística".

"Este hecho se inscribe en un contexto persistente de violencia contra periodistas, alimentado por la impunidad. La falta de garantías efectivas para investigar con celeridad, independencia y transparencia, así como la ausencia de sanción a los responsables en casos anteriores, ha generado un escenario que alienta nuevas agresiones", alertaron.

Los gremios exigieron que haya "una investigación inmediata, exhaustiva e independiente que identifique y sancione" a los autores "materiales e intelectuales" del suceso y se otorguen "garantías de protección efectivas" para el periodista atacado y su familia.