Mundo
16 de febrero de 2026 - 08:40

Activistas propalestinos exigen la retirada de Israel del Congreso de Móviles de Barcelona

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2449

Barcelona (España), 16 feb (EFE).- Una quincena de activistas propalestinos irrumpió este lunes en las oficinas de la institución ferial de Barcelona para exigir la retirada de Israel y de las empresas de ese país del próximo Congreso Mundial de Móviles (MWC, siglas en inglés) de Barcelona.

Por EFE

En un comunicado, las organizaciones propalestinas catalanas Coalició Prou Complicitat amb Israel y Fira en la Mira aseguran que los activistas se quedarán en las oficinas "de manera pacífica" hasta recibir una respuesta "satisfactoria" a sus demandas.

Las peticiones se recogen también en una carta dirigida al presidente de la región autónoma de Cataluña, el socialista Salvador Illa, y al director general de la Feria de Barcelona, Constantí Serrallonga, entre otros.

En un vídeo publicado por esas entidades, puede verse a los activistas sentados en el espacio de entrada a las instalaciones con chalecos en los que puede leerse "Boicot Israel".

En la carta se exige que no se autorice el pabellón del Gobierno de Israel en el MWC y la prohibición de la participación de todas las empresas israelíes en el congreso, que se celebra del 2 al 5 de marzo en esa ciudad española.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

También se oponen a la presencia de todas las compañías internacionales que "se lucran del genocidio, el colonialismo, el apartheid y la ocupación contra el pueblo palestino".

Además, los propalestinos reclaman al consorcio ferial de Barcelona (Ayuntamiento, Gobierno catalán y Cámara de Comercio), que se comprometa a "no permitir la participación ni la presencia del Gobierno israelí ni de empresas cómplices" en las ferias organizadas en sus instalaciones, y una reunión para explicar las demandas de las organizaciones.