Decretan en Moscú 'alerta amarilla' por intensa nevada

"La 'alerta amarilla', que advierte sobre el peligro potencial de las condiciones meteorológicas, se mantendrá vigente durante doce horas, hasta las 21:00 hora de Moscú (18:00 GMT)", señaló el Servicio de Meteorología de Rusia en declaraciones a TASS.

Según el servicio, "esta alerta está vinculada con la intensa nevada que se espera en las próximas horas", lo cual podría entorpecer el tránsito en la capital rusa.

Además, se esperan vientos norte y nordeste con velocidades de entre 6 y 11 metros por segundo y ráfagas de hasta 15-17 metros por segundo.

Según el servicio meteorológico, sobre Moscú podrían caer entre 6 y 10 milímetros de precipitaciones, lo que implicaría un incremento de 14 centímetros de la capa de nieve, que este invierno ya superó los 62 centímetros a fines de enero.

Las autoridades capitalinas llamaron a los habitantes de Moscú a evitar pasar cerca de los árboles y construcciones inestables.

Además, la alcaldía pidió a los automovilistas extremar las precauciones, respetar los regímenes de velocidad y distancia entre autos.

El Departamento de Transporte de Moscú llamó a los conductores a prescindir de sus vehículos y usar el metro.