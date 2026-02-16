Fuerzas iraníes inician ejercicios en el estrecho de Ormuz, clave para el tránsito global de petróleo

Los Guardianes de la Revolución de Irán, el ejército ideológico de la República Islámica de Irán, iniciaron el lunes maniobras militares en el estratégico estrecho de Ormuz, según la televisión estatal, antes de las negociaciones con Estados Unidos en Ginebra sobre el programa nuclear de Teherán.

Este ejercicio, cuya duración no fue precisada, tiene por objetivo preparar a los Guardianes de cara a “las amenazas en materia de seguridad y militares potenciales” en el estrecho de Ormuz, indicó la televisión iraní. Recientemente, Estados Unidos desplegó en el Golfo una imponente fuerza naval.

Irán ha amenazado varias veces con bloquear el estrecho de Ormuz, por el que transita alrededor del 20% de la producción mundial de petróleo.

Ejercicios militares

Estos ejercicios se llevan a cabo “en el golfo Pérsico y el mar de Omán” y están siendo supervisados por el general Mohamad Pakpur, indicó la televisión estatal.

Este anuncio ocurre en vísperas de las nuevas negociaciones sobre el programa nuclear de Teherán entre Irán y Estados Unidos en Suiza, bajo mediación del sultanato de Omán.

Ambos países, enemigos desde hace cuatro décadas, reanudaron el 6 de febrero en Omán sus negociaciones, las primeras desde la guerra de 12 días del pasado junio, un conflicto desencadenado por Israel en el que participó brevemente Estados Unidos para bombardear instalaciones nucleares iraníes.

Uranio, a debate

Irán y Estados Unidos ya habían estado negociando en la primavera boreal de 2025, pero esas reuniones no dieron resultados al tropezar, sobre todo, en la cuestión del enriquecimiento de uranio.

El presidente estadounidense, Donald Trump, que presiona a Irán para que acepte un acuerdo, desplegó en la región una importante fuerza naval, a la que calificó de “armada”.

En enero, envió al Golfo el portaviones USS Abraham Lincoln y barcos escolta, y el viernes indicó que otro portaviones, el USS Gerald Ford, saldría “muy pronto” hacia Oriente Medio.