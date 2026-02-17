Albares recibe al nuevo embajador de EE.UU. y espera reforzar las ya "sólidas relaciones"

El empresario estadounidense, de 81 años y origen cubano, llegó el lunes a Madrid y se hace cargo de la Embajada de EE.UU. en un momento de tensiones entre Europa y Washington, por un lado, y también con España sobre todo por la negativa del Gobierno a aumentar hasta el 5 % del PIB su presupuesto en defensa, lo que ha generado roces con la Administración de Donald Trump.

Albares recibió al embajador estadounidense en España y Andorra en la sede del ministerio en vísperas de la presentación de cartas credenciales al rey Felipe VI, en el Palacio Real, junto a otros seis nuevos embajadores.

Según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, España y Estados Unidos mantienen unos sólidos lazos bilaterales que ambos países confían en seguir fortaleciendo en los ámbitos político, de seguridad, económico, cultural y científico, entre otros.

El cargo de embajador estadounidense en España permanecía vacante desde julio de 2024, cuando la dominicana-estadounidense Julissa Reynoso dejó el puesto tras algo más de dos años en el mismo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy