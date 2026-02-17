Capturan a tres integrantes de un cartel implicados en el asesinato de un alcalde mexicano

Carlos Torres Piña, titular de la Fiscalía General de Michoacán, informó que la detención de los tres acusados se registró el pasado sábado, en el municipio de Tarímbaro, una localidad colindante con la ciudad de Morelia.

Torres Piña no reveló la identidad de los tres detenidos, pero mencionó que formaban parte de una célula de sicarios que lideraba Alejandro Baruk Castellanos Villafaña 'El K-OZ', actualmente preso y quien se habría encargado de coordinar a los gatilleros que perpetraron el asesinato del alcalde, durante el tradicional Festival de Velas el pasado 1 de noviembre, en la plaza principal de Uruapan.

De acuerdo con la Fiscalía estatal, hasta el momento son 18 las personas detenidas por su relación en el asesinato de Carlos Manzo, incluyendo estos tres últimos requeridos que se suman a 'El K-OZ' y a su jefe Jorge Armando Gómez Sánchez 'El Licenciado' o 'El Contador', presunto líder en Michoacán del CJNG y quien habría coordinado el homicidio a través de un grupo de mensajería de la red social Threema.

Otro de los detenidos es Samuel García Rivero, director de Relaciones Públicas de Carlos Manzo, quien habría compartido la agenda privada del alcalde al CJNG.

El resto de los acusados son los taxistas Josué Elogio -o Eulogio- 'N' y Ricardo Cliserio 'N'; así como los “mensajeros” Gerardo 'N' y Flor 'N'; Jaciel Antonio Herrera Torres, alias 'El Pelón' .

Los siete detenidos restantes son escoltas de Carlos Manzo, quienes son acusados del delito de homicidio por omisión, al no haber garantizado la seguridad del político.

Por otra parte, Grecia Quiroz García, viuda de Manzo y quien fue designada por la cámara de diputados de Michoacán como alcaldesa sustituta de Uruapan, denunció este martes ante la Fiscalía a dos legisladores federales y un exalcalde uruapense, con quienes su esposo mantenía diferencias políticas, por lo que pidió que sean citados a declarar.

Los tres políticos denunciados son el diputado federal Leonel Godoy, el Senador Raúl Morón y el ex alcalde Ignacio Campos. Todos son militantes del partido oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Según las autoridades, en Uruapan, operan el Cartel Jalisco Nueva Generación, Los Caballeros Templarios, Los Viagras, Pueblos Unidos y Los Blancos de Troya.