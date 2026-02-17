Extraen gasoil de buque que lleva 1 semana encallado en castillo de San Juan, Puerto Rico

"Con la retirada del combustible residual, hemos reducido sustancialmente la amenaza inmediata para el medio ambiente marino", afirmó en un comunicado Ray López, comandante de incidentes del sector San Juan de la Guardia Costera de los Estados Unidos.
De acuerdo a las autoridades, se extrajeron aproximadamente 1.000 galones (3.785 litros) de combustible residual y agua contaminada con hidrocarburos de la barcaza, designada como 'Defiant' y con unos 265 pies (80 metros) de eslora.
El plan propuesto para retirar la barcaza está siendo revisado a la espera de las actualizaciones de los equipos de salvamento y la aprobación final del capitán del puerto de San Juan.
"La retirada de la barcaza llevará el tiempo que sea necesario para garantizar la seguridad de los servicios de emergencia, minimizando al mismo tiempo el impacto en el medio ambiente marino y protegiendo la integridad del sistema de transporte marítimo del puerto de San Juan", añadió López.
'Defiant' encalló aproximadamente al mediodía del 9 de febrero, justo frente a la entrada del puerto de San Juan.