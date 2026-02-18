Bruselas busca redoblar su apoyo a regiones europeas fronterizas con Rusia y Bielorrusia

El vicepresidente del Ejecutivo comunitario para Cohesión y Reformas, Raffaele Fitto, explicó que la estrategia está destinada a regiones de nueve Estados miembros (Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Eslovaquia, Hungría, Rumanía y Bulgaria) que tienen unos 3.500 kilómetros de frontera terrestre con Rusia y Bielorrusia y otros 1.500 kilómetros con Ucrania, además de unos 600 kilómetros de frontera marítima en el mar Negro.

Así, el documento aborda "desafíos específicos de pueblos y comunidades" para las que el inicio de la agresión rusa sobre Ucrania marcó "un antes y un después" porque aumentó la inseguridad, alteró sus relaciones comerciales, frenó su actividad económica, elevó sus precios, ejerció una mayor presión demográfica y dio pie a la utilización de los movimientos migratorios como arma.

"Apoyar a estas regiones no es sólo una cuestión técnica, sino también una responsabilidad política (...) No sólo son fronteras nacionales, son fronteras europeas. Es la frontera este de la UE y lo que pasa allí implica a todos los europeos", expresó el italiano.

Así, en el ámbito de la seguridad el objetivo es "abordar amenazas híbridas persistentes y lagunas", mejorar la preparación y la resiliencia, proteger infraestructuras críticas e impulsar la movilidad militar.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En este ámbito se enmarcan iniciativas ya conocidas como la vigilancia del flanco este, la estrategia europea de drones o escudo aéreo europeo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El vicepresidente comunitario señaló también que estas regiones "con frecuencia son percibidas de alto riesgo" para realizar inversiones y, por tanto, Bruselas propone crear un instrumento conjunto con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), instituciones financieras y bancos de desarrollo llamado 'EastInvest' para que puedan obtener financiación con más facilidad.

El tercer pilar de la estrategia busca impulsar las "fortalezas locales" que estas regiones tienen en campos como la industria, la agricultura, la innovación o los recursos naturales y para ello la Comisión plantea apoyar iniciativas de economía circular, promocionando por ejemplo la creación de valles industriales o de centros regionales de bioeconomía.

En cuarto lugar, el Ejecutivo comunitario se centra en la conectividad, un aspecto "esencial" para la seguridad y el crecimiento de estas comunidades. Se incluyen en este punto acciones para mejorar la relación de sus redes de transporte, sus sistemas energéticos o sus conexiones digitales con el resto de la Unión Europea.

Por último, Bruselas apoyará el atractivo que estas regiones ofrecen a la población a través de una mejora de la calidad de sus servicios, de sus sistemas educativos y sanitarios y sus esquemas de apoyo a la población joven. "En última instancia se trata de garantizar el derecho a quedarse", explicó Fitto.