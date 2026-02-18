Concluye sin avances claros negociaciones entre Ucrania y Rusia

Los negociadores ucranianos y rusos concluyeron hoy un segundo día de conversaciones en Ginebra, mediadas por Estados Unidos, y aunque Kiev mencionó “avances”, no trascendieron detalles de estas reuniones que buscan cerrar el conflicto más sangriento de Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Las conversaciones terminaron tras solo dos horas, mucho menos que las seis horas de reuniones del martes, según el jefe de la delegación rusa.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo que las posturas de Kiev y Moscú siguen siendo divergentes en puntos clave, tras las conversaciones en Ginebra. Su negociador jefe, Rustem Umiérov, dijo haber visto “avances” en las negociaciones pero no quiso revelar ningún detalle.

Sin avances claros

“Es un trabajo complejo, que requiere un alineamiento entre todas las partes y tiempo suficiente. Hay avances pero en este momento no pueden divulgarse detalles”, dijo a la prensa en Ginebra.

Estados Unidos ha estado presionando para poner fin a la guerra de casi cuatro años, pero hasta ahora no ha logrado negociar un compromiso entre Moscú y Kiev sobre la cuestión clave del territorio.

El jefe de la delegación rusa Vladimir Medinski, afirmó que las conversaciones fueron “difíciles pero profesionales”. “La siguiente reunión tendrá lugar en un futuro próximo”, añadió el negociador ruso en declaraciones a la prensa estatal en Ginebra, sin más detalles.

Presión de Rusia

Mientras las conversaciones aún estaban en curso, Zelenski acusó hoy a Rusia de intentar “alargar” las negociaciones y dijo que el primer día las reuniones fueron “realmente difíciles”.

Los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra llevan meses estancados debido a la cuestión clave del territorio.

Rusia presiona para obtener el control total de la región oriental ucraniana de Donetsk, donde ocupa ya un 83%, como parte de cualquier acuerdo, y ha amenazado con tomarla por la fuerza si Kiev no cede en la mesa de negociaciones.

Pero Ucrania ha rechazado esta exigencia, que entraña riesgos políticos y militares, y ha señalado que no firmará ningún acuerdo sin garantías de seguridad que disuadan a Rusia de volver a invadir.

Rusia lanzó su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022. El conflicto ha provocado una destrucción inmensa, con ciudades enteras en ruinas, decenas de miles de soldados y civiles muertos y ha obligado a millones de personas a huir de sus hogares.

Horas antes de que comenzaran las conversaciones de este miércoles, Rusia lanzó 126 drones de ataque y un misil balístico contra Ucrania, según la fuerza aérea de este país.

“Victoria” sin más

El primer día de conversaciones celebrado en Ginebra el martes “duró seis horas” y “fue muy tenso” , dijo a la AFP una fuente cercana a la delegación rusa bajo anonimato.

En estos diálogos, el Kremlin volvió a estar representado por el nacionalista y exministro de Cultura Vladimir Medinski como su principal negociador.

Umiérov agradeció a Washington su mediación y dijo que había informado a los aliados europeos de los resultados de la primera ronda de conversaciones, que, según él, se habían centrado en “cuestiones prácticas y los mecanismos de posibles soluciones” al conflicto.

Zelenski dijo al medio estadounidense Axios que “no era justo” que el magnate republicano siguiera pidiendo a Ucrania que negociara un acuerdo, y añadió que no se logrará una paz duradera si se le entregaba la “victoria” a Rusia sin más.

“Espero que solo sea una táctica y no una decisión”, zanjó.

Rusia ocupa alrededor de una quinta parte de Ucrania, incluida Crimea y las zonas que los separatistas respaldados por Moscú habían tomado antes de la invasión de 2022.