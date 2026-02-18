El petróleo de Texas sube 4,6 %, impulsado por conversaciones nucleares entre EEUU e Irán

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para entrega en marzo sumaron 2,86 dólares respecto al cierre de la jornada anterior.

El precio del Texas se disparó hoy después de que Vance afirmara que Irán no abordó las líneas rojas de EE.UU. en sus conversaciones nucleares y no descartara acciones militares estadounidenses en la nación persa.

En concreto, Vance indicó que su país cuenta con un "ejército muy poderoso" y que el presidente estadounidense, Donald Trump, "ha mostrado su disposición a usarlo".

Por ahora, Estados Unidos mantiene su portaviones USS Abraham Lincoln en el Golfo Pérsico y también enviará el buque Gerald R. Ford, según confirmó el propio Trump el pasado viernes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los operadores temen que una guerra entre Estados Unidos e Irán afecte al petróleo que se transporta en el estrecho de Ormuz, una ruta por la que circula aproximadamente un tercio de las exportaciones de crudo que pasan por vía marítima.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Texas viene de cerrar una sesión a la baja en la que se redujo la prima geopolítica ante los aparentes avances en las negociaciones nucleares entre EE.UU. e Irán.

Sin embargo, analistas como Tom Essaye apuntan hoy que el 'rally' petrolero de principios de año podría reavivarse si resurge la amenaza militar o se producen acciones concretas.

EE.UU. e Irán no han fijado fecha para la próxima ronda de conversaciones indirectas entre el equipo iraní y el estadounidense, formado por el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno de Trump, con mediación omaní.