Familiares y amigos homenajean al poeta español Margarit en el 5º aniversario de su muerte

Ha sido la hija del Premio Cervantes 2019, Mónica Margarit, quien ha iniciado este emotivo acto agradeciendo a todos los amigos que han querido recordar esta tarde a su padre: "No lo olvidéis y no dejéis de leerle", dijo.

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, alabó la figura de "uno de los grandes poetas de la cultura contemporánea" y destacó su capacidad "para pasar de la vida cotidiana a lo más profundo" y la lección que dejó en la literatura española con un "diálogo profundo" entre idiomas.

"Ha sido emocionante acompañarlo en un momento en el que publicaba en catalán y en castellano porque Joan no traducía sus poemas, los reescribía en una segunda lengua materna", dijo García Montero, quien recordó cómo en uno de sus poemas Margarit decía que lo único que tenía que agradecer a la dictadura de Franco (1939-1975) "es que le hubiera obligado a escribir en castellano".

Poeta y arquitecto, Margarit (1938-2021) comenzó su trayectoria poética en 1963 publicando en castellano 'Cantos para la coral de un hombre solo'. Después de un largo paréntesis, publicó en 1975 'Crónica'. A partir de 1980, ya en democracia, inició la publicación de sus poemas en catalán y llevó al castellano buena parte de su producción en catalán.

En el homenaje 'Así que pasen cinco años', han sido Serrat y Ana Belén los encargados de recitar en catalán y castellano, respectivamente, cinco poemas de Margarit: 'Mujer de primavera', 'Autorretrato', 'Cerrando el apartamento de la playa', 'Querrán que te mueras' y 'La montaña más alta'.

Margarit recibió en 2019 el Premio Cervantes, máximo galardón de las letras en español y también obtuvo el Premio Nacional de la Crítica (1984 y 2008), el Premio Rosalía de Castro (2008), el Premio Nacional de Poesía 2008 o el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en el año 2019, entre otros reconocimientos.

Su obra ha sido traducida al alemán, euskera, hebreo, francés, inglés, portugués y ruso.

En el año 2020, durante la pandemia, el Instituto Cervantes inició una campaña con su verso célebre "La libertad es una librería" para apoyar al sector librero. En 2023 y en una iniciativa conjunta con la Editorial La Cama Sol y la familia de Joan Margarit, puso en marcha el Premio Internacional Joan Margarit de Poesía.