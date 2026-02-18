La productora mexicana Gruma gana 126,6 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2025

En el periodo, la multinacional mexicana detalló en su reporte a inversionistas y a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que la utilidad neta mayoritaria también fue de 126,6 millones de dólares, mientras que su utilidad de operación alcanzó 212,7 millones, con un margen operativo de 13,4 %.

El grupo reportó ventas netas por 1.589 millones de dólares, un avance del 2 % frente al cuarto trimestre de 2024.

En el mismo periodo, el 70 % de las ventas netas provinieron de operaciones fuera de México, lo que mantuvo a la compañía con una base internacional como principal fuente de ingresos trimestrales.

Sus beneficios antes de intereses (Ebitda) se ubicaron en 277,7 millones de dólares, con un margen Ebitda de 17,5 %.

Gruma precisó que el Ebitda generado fuera de México representó 77 % del total consolidado del trimestre y precisó que, en el año, este indicador creció 0,4 % frente a 2024 y mientras que el margen aumentó 40 puntos base, hasta 17,8 %. Aunque en la comparación trimestral, el Ebitda del cuarto trimestre disminuyó 5 % respecto de los niveles “históricamente altos” del mismo periodo de 2024.

En volumen, la empresa reportó 1.096 miles de toneladas métricas en el trimestre.

El desempeño estuvo apoyado por crecimientos en Europa, Asia y Oceanía, y Centroamérica, que compensaron “ligeras variaciones negativas” en Estados Unidos.

Por regiones, Gruma informó que en Europa creció 14 % en ventas netas y 3 % en beneficios antes de intereses, impulsada por la expansión del mercado de la tortilla y su negocio de harina de maíz.

En Asia y Oceanía, reportó alzas de 8 % en ventas netas y un 28 % en Ebitda por el desempeño en Australia y Malasia.

En Centroamérica registró un avance de 5 % en volumen de ventas y de 26 % en Ebitda por mayor demanda de harina de maíz.

En Estados Unidos, su mercado más relevante fuera de México, la compañía señaló resultados en línea con trimestres previos, en un contexto de menor consumo en el canal de 'food service', aunque destacó el desempeño de su línea saludable “Better for You”.

En el trimestre, Gruma invirtió 74 millones de dólares, destinados a adiciones y reemplazos de equipo en Estados Unidos, expansiones de capacidad en Europa y mejoras y mantenimiento en sus operaciones, “particularmente en GIMSA (México)”.

En todo 2025, sus inversiones sumaron 225 millones de dólares, detalló el reporte.

La deuda de la compañía subió 2 % para ubicarse en 1.843 millones de dólares, lo que llevó la relación deuda neta/Ebitda a 1,3 veces; un movimiento que la empresa atribuyó a la fortaleza del peso frente al dólar.