Al menos 34 muertos en el noroeste de Nigeria tras varios ataques vinculados a yihadistas

Los ataques ocurrieron alrededor de las 13:00 horas (12:00 GMT) de este miércoles, precisó la fuente, que forma parte de la operación especial Fasan Yanma de las Fuerzas Armadas en el noroeste del país contra el terrorismo y otras amenazas para la seguridad.

"Lakurawa lanzó ataques coordinados contra aldeas en el área de gobierno local de Arewa el miércoles y mató a no menos de 34 personas (...). Atacaron Tungar, Tsoho, Mai Rago y otras comunidades, y asesinaron a personas en cada una de ellas", declaró a EFE por teléfono el militar, bajo condición de anonimato.

"Se ha informado de la desaparición de varios residentes", según la misma fuente, que indicó que ya han sido desplegados soldados en las comunidades afectadas para restablecer la calma y capturar a los responsables.

Por su parte, el portavoz de la Policía estatal, Bashir Usman, confirmó a EFE los ataques en Tungar, Tsoho, Mamunu y otras aldeas de la zona durante la tarde del miércoles.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Mataron a muchos residentes y demolieron edificios (...). La investigación del incidente está en curso y el personal de seguridad ya se encuentra sobre el terreno", declaró a EFE por teléfono Usman, sin facilitar cifras de víctimas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lakurawa, un grupo aparentemente ligado a la organización terrorista Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP, en sus siglas en inglés), suele cometer atentados en los estados de Kebby y Sokoto desde hace unos años.

Esos se suman a los del grupo yihadista Boko Haram en el noreste del país y, desde 2016, de su escisión Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP).

Los combates contra esos grupos se han intensificado desde que Estados Unidos realizó, junto con fuerzas nigerianas, una serie de ataques aéreos a finales de diciembre de 2025 contra posiciones yihadistas en el noroeste del país.

Además, Nigeria anunció este lunes el despliegue de un centenar de militares por parte de Washington en el noroeste del país, como parte de un programa de cooperación bilateral en materia de defensa destinado a reforzar la lucha antiterrorista.