CPJ denuncia abusos y maltratos a periodistas palestinos en prisiones israelíes

El informe, basado en 59 entrevistas realizadas a periodistas palestinos liberados entre octubre de 2023 y enero de 2026, señala que 58 de ellos afirmaron haber sido sometidos a tortura, maltrato u otras formas de violencia mientras permanecían bajo custodia israelí.

El CPJ documenta además que al menos 94 periodistas palestinos fueron detenidos durante ese periodo, de los cuales 30 permanecen encarcelados a fecha de hoy.

Más del 80 % de los periodistas entrevistados no fueron acusados formalmente de ningún delito y estuvieron retenidos bajo el sistema israelí de detención administrativa, que permite encarcelar a una persona sin cargos por periodos renovables, señala el organismo.

Los restantes enfrentaron acusaciones como incitación o actividades contra el Estado, agrega el informe.

En sus testimonios, los periodistas describen "palizas reiteradas, algunas con fracturas y lesiones graves, exposición prolongada a música a alto volumen para privarlos de sueño, posiciones forzadas durante horas, amenazas psicológicas y, en algunos casos, agresiones sexuales, incluida violación".

En concreto, dos de los 59 entrevistados dijeron haber sido violados durante su detención.

El informe recoge también 27 casos de presunta negligencia médica en base a las declaraciones de los periodistas, que alegan que sus heridas no fueron tratadas o que recibieron "atención inadecuada en condiciones insalubres".

La organización documenta también "casos de fracturas sin tratar, heridas suturadas sin anestesia, infecciones cutáneas y falta de tratamiento de enfermedades preexistentes".

El hambre aparece como uno de los patrones más extendidos, con 55 de los 59 periodistas entrevistados denunciando desnutrición o pérdida extrema de peso. El CPJ calcula una pérdida media de 23,5 kilogramos entre los detenidos, comparando su peso antes y después del encarcelamiento, dato también avalado por fotografías aportadas por los periodistas, que muestran un deterioro físico significativo.

"Cuando decenas de periodistas describen de forma independiente abusos físicos y psicológicos, la comunidad internacional debe actuar", afirma la directora ejecutiva del CPJ, Jodie Ginsberg, en el comunicado.

Mientras, la directora regional de la organización, Sara Qudah, sostiene que los casos documentados "no son incidentes aislados" sino que revelan "un patrón recurrente de abuso dirigido contra periodistas por su trabajo".

Así, CPJ pide a Israel que permita el acceso de observadores internacionales independientes, incluidos relatores especiales de Naciones Unidas, a los centros de detención, así como la apertura de investigaciones "transparentes e imparciales" sobre las denuncias.

Según el informe, el Ejército israelí señaló a la organización que "los detenidos son tratados de acuerdo con el derecho internacional" y que las fuerzas armadas "nunca han atacado deliberadamente a periodistas", añadiendo que "cualquier violación de protocolo será investigada".