Diócesis de Nueva Jersey acuerda millonaria indemnización por casos de abusos

El acuerdo de la Diócesis de Camden, cerca de Filadelfia, cubrirá a más de 300 sobrevivientes de abusos sexuales en relación con hechos cometidos por sacerdotes en las décadas de 1970 y 1980.

El obispo Joseph A. Williams apuntó en una carta el martes que un comité que representa a los sobrevivientes aceptó los términos de un acuerdo de bancarrota que establecería un fideicomiso de 180 millones de dólares financiado por la diócesis y sus aseguradoras.

El plan está pendiente de aprobación en el tribunal de bancarrotas.

Sanación y reconocimientos

“Para los sobrevivientes del sur de Nueva Jersey, este día llega con mucho retraso y representa un hito en su camino por restaurar la justicia y la sanación y el reconocimiento que han buscado durante tanto tiempo y que merecen”, escribió Williams a los feligreses.

“A cada uno de esos sobrevivientes, me gustaría decirle: Gracias por su valentía al presentarse. Sin su coraje y su perseverancia, este nuevo día no habría amanecido”.

La Iglesia Católica estadounidense se ha visto sacudida durante años por acusaciones y revelaciones de abusos sexuales cometidos por sacerdotes.

Denuncias

Entre 1950 y 2016, la Iglesia Católica en Estados Unidos recibió 18.500 denuncias contra 6.700 miembros del clero, según bishop-accountability.org.

Varios altos miembros de la Iglesia en Estados Unidos se han visto obligados a renunciar por proteger a sacerdotes abusadores sexuales.

El acuerdo de esta semana complementaría un acuerdo de 2022 en el que la diócesis de Camden aceptó pagar 87,5 millones de dólares para resolver demandas relacionadas.

“Lamento profundamente lo que han sufrido. Fue un pecado grave y una devastadora traición a la confianza que depositaron en la Iglesia que amaban”, escribió Williams.

“No puedo borrar las cicatrices que llevan ni devolverles la inocencia que perdieron, pero, en nombre de mis predecesores y de los fieles de Camden, puedo decir con claridad y sin reservas: Les creemos, lo lamentamos y estamos comprometidos a recorrer un camino distinto de ahora en adelante con ustedes y, si Dios quiere, con Él a nuestro lado” .