EEUU sanciona a tres miembros de las FAR por "cometer atrocidades" en Al Fasher, Sudán

Los sancionados son Elfateh Abdullah Idris Adam, Gedo Hamdan Ahmed Mohamed y Tijani Ibrahim Moussa Mohamed, a quienes Washington responsabiliza de "cometer un genocidio", crímenes de guerra y contra la humanidad, según explicó en un comunicado el Departamento de Estado.

"Las FAR y las milicias aliadas participaron en una campaña de asesinatos generalizados, tortura y violencia sexual en Al Fasher, durante el asedio que duró meses y la posterior toma de la ciudad en octubre de 2025", denunció.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, instó a las FAR a aceptar un alto el fuego humanitario "de inmediato" y advirtió que la prolongación del conflicto podría desestabilizar aún más la región.

Según indica el Departamento, los enfrentamientos en Sudán han provocado la peor crisis humanitaria del mundo, con más de 150.000 muertos y más de 14 millones de desplazados.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La medida sigue a sanciones similares adoptadas por el Reino Unido y la Unión Europea en diciembre y enero.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Un informe de la misión independiente de la ONU en el país concluyó este jueves que la campaña de las FAR presenta "signos que apuntan a un genocidio".

En su informe, la misión encontró un "patrón sistemático" de asesinatos étnicos, violencia sexual, destrucción y declaraciones públicas que llamaban a eliminar a los grupos étnicos no árabes, especialmente los zaghawa y los fur.