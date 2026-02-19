Perú alcanzó un superávit comercial de 34.573 millones de dólares durante 2025

El resultado del año anterior fue explicado por el crecimiento de las exportaciones, aunque fue atenuado en parte por el incremento anual de las importaciones, precisó el ente emisor.

En 2025, las exportaciones peruanas alcanzaron los 93.078 millones de dólares, con lo que representaron un crecimiento anual del 21,8 %, sustentado en el aumento de los precios de exportación y, en menor medida, en el crecimiento de los volúmenes exportados.

En ese sentido, los precios de exportación crecieron un 16,7 % interanual, por efecto de los elevados precios de las materias primas mineras, ya que los precios de exportación del oro y del cobre aumentaron en un 43,6 % y un 24,2 %, respectivamente.

Además, el volumen exportado aumentó el 4,4 % interanual, impulsado por la mayor producción de frutas como arándanos, aguacates y uvas, así como por el dinamismo de las exportaciones de cacao y sus manufacturas.

También por el aumento de las exportaciones pesqueras, principalmente de pota (calamar gigante) y harina y aceite de pescado, y por el crecimiento de las exportaciones de oro y la recuperación de las exportaciones de zinc.

El BCRP detalló que, en términos mensuales, Perú registró en diciembre de 2025 un superávit comercial de 3.999 millones de dólares, superior en 1.603 millones de dólares al alcanzado en el mismo mes de 2024.

En diciembre pasado, el valor de las exportaciones creció un 33,5 % respecto al mismo mes de 2024, por el aumento en los precios y volúmenes exportados, mientras que las importaciones registraron un crecimiento del 16,4 % respecto al mismo periodo del año previo, algo explicado por el mayor nivel en todas las categorías.