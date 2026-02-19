Una comisión de leales a Trump aprueba el proyecto del Salón de Baile de la Casa Blanca

Seis de los siete miembros de la agencia federal, de carácter asesor, aprobaron los planos tras debatirlos en una reunión telemática, despejando uno de los principales trámites antes de que pueda iniciarse la construcción en superficie del edificio.

El arquitecto Shalom Baranes, cuya firma está a cargo del proyecto, presentó nuevas maquetas y animaciones del proyecto, que incorpora cambios respecto a versiones previas, como la supresión de un frontón en la fachada sur del salón y un cambio de alturas para evitar empequeñecer el edificio principal de la histórica mansión presidencial.

Desde que Trump comenzó las obras de demolición de toda el Ala Este para la construcción del Salón de Baile, historiadores y organizaciones de conservación han denunciado las apresuradas obras en un área con importante valor histórico y simbólico por no haberse abordado con suficiente aviso y sin contar con el aval del Congreso.

El plan de Trump está asimismo bajo revisión judicial tras la demanda presentada por el National Trust for Historic Preservation, que pide frenar la construcción al considerar que vulnera los procedimientos de protección del patrimonio.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La construcción del nuevo complejo, que está diseñado para acoger entre 650 y mil invitados para cenas y eventos de Estado, empezó con un coste de unos 200 millones de dólares, pero ha ido subiendo en las revisiones de diseño hasta alrededor de 400 millones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además de la cuestión de la financiación, la construcción del Salón de Baile ha generado críticas por el riesgo de que visualmente compita con el edificio principal de la Casa Blanca.

La Comisión de Bellas Artes se estableció en 1910 para asesorar al gobierno federal en asuntos relacionados con las artes y los símbolos nacionales, y para guiar el desarrollo arquitectónico de Washington, D.C., según detalla su sitio web.