Avanza reforma laboral de Milei en Cámara de Diputados tras huelga en Argentina

La norma, objetivo clave de la segunda mitad del mandato de Javier Milei, había sido aprobada por el Senado la semana pasada, pero sufrió modificaciones en Diputados, por lo que deberá volver a la cámara alta para su sanción definitiva, que el gobierno espera obtener antes de marzo.

Tras casi 11 horas de debate, los diputados aprobaron la ley en general con 135 votos a favor y 115 en contra.

Milei celebró la aprobación en un comunicado publicado en X, donde señaló que la reforma está “destinada a terminar con más de 70 años de atrasos en las relaciones laborales de los argentinos”.

La reforma, calificada de “regresiva y anticonstitucional” por la central obrera argentina (CGT), reduce indemnizaciones, extiende a 12 horas la jornada laboral y limita el derecho a huelga, entre otros puntos.

La votación en Diputados se dio tras la huelga general del jueves que tuvo un acatamiento “importantísimo”, según la CGT.

Sindicatos y organizaciones de izquierda se congregaron frente al Congreso, donde en la tarde del jueves se registraron enfrentamientos cuando botellas y piedras fueron lanzadas contra el cordón policial y las fuerzas de seguridad respondieron con cañones de agua y gases lacrimógenos.

La mayoría de los miles de manifestantes ya se había retirado del lugar cuando se produjeron los incidentes, que dejaron cerca de una decena de detenidos, según constataron periodistas en el lugar.

“Esta reforma empeora la situación del trabajo”, dijo a la AFP Amílcar La Cueva, un metalúrgico, de 55 años, en la manifestación frente al Congreso.

La reforma laboral es una de las iniciativas de fondo que Milei busca aprobar en la segunda mitad de su mandato, impulsado por una composición mucho más favorable en el Congreso luego de su triunfo en las legislativas de octubre y por el éxito en la baja de la inflación a un tercio en dos años (32% interanual).

El gobierno dice que la reforma ayudará a reducir la informalidad, que alcanza a más del 40% del mercado laboral, y a crear puestos de trabajo gracias a una rebaja de las cargas impositivas al empleador.

“Enorme acatamiento”

La huelga tuvo “un enorme acatamiento de más del 90% de la actividad detenida”, dijo el cotitular de la CGT Jorge Sola y añadió en una entrevista radial que “va a venir una profundización del plan de acción de los sindicatos”.

Sin embargo, varias líneas de autobuses desatendieron la convocatoria y funcionaron con algunas unidades. Conforme avanzó la jornada, la mayoría de los comercios abrieron pese al ausentismo de empleados y a los pocos clientes, con el ritmo propio de un fin de semana.

“Se dispuso que viniera solo el encargado, que soy yo, y el dueño me facilita ida y vuelta”, dijo a la AFP Carlos Totta, de 55 años, al frente de un local de una cadena de carnicerías.

La de este jueves fue la cuarta huelga general en dos años de mandato de Milei, que se encuentra en Estados Unidos en la instalación de la “Junta de Paz” de su aliado, el presidente Donald Trump.

En el centro de la capital bancos y financieras estuvieron cerrados.

Unos 255 vuelos de la estatal Aerolíneas Argentinas fueron reprogramados afectando a unos 31.000 pasajeros. El hall del aeropuerto metropolitano de Buenos Aires estaba casi desierto y los aviones en pista, observó la AFP.

También se sumaron los trabajadores portuarios que paralizaron embarques en terminales como la de Rosario, uno de los mayores puertos agroexportadores del mundo.

“Extorsiva”

El jefe de gabinete, Manuel Adorni, calificó la huelga como “extorsiva”.

“No hay nada más extorsivo y en contra de la libertad y de la democracia que lo que están haciendo los sindicalistas (...) lo único que hacen es complicarle la vida al trabajador”, reclamó.

Un polémico artículo que reducía a la mitad del salario la remuneración durante periodos de enfermedad fue eliminado por el oficialismo, que busca aprobar definitivamente la reforma antes del 1 de marzo, cuando Milei dé su discurso ante el Congreso para abrir sesiones ordinarias.

La huelga se da en el marco de una caída de la actividad industrial, con más de 21.000 empresas cerradas en los últimos dos años y la pérdida de unos 300.000 puestos de trabajo, según fuentes sindicales.

El más reciente es el caso de Fate, la principal fábrica de neumáticos de Argentina, que el miércoles anunció el cierre de su planta en Buenos Aires y el despido de más de 900 trabajadores alegando la caída de la competitividad por la apertura de importaciones.